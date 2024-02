VIDEO: Lavinia Valbonesi, la primera dama del Ecuador se reincorpora a su labor y las redes estallan en halagos

Lavinia Valbonesi ya está de regreso y la política y las redes lo celebran, la primera dama del Ecuador publicó recientemente un video de lo que ha sido su reincorporación al trabajo, y los internautas no han parado de halagar la energía, la firmeza y la belleza con la que se muestra la esposa del nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, teniendo en cuenta que dio a luz hace tan solo un mes.

“Después de algunas semanas de ausencia por mi nuevo bebé, hoy estamos de vuelta. Me siento intensamente feliz de volver a ver a mi equipo, de regresar a territorio y de seguir apoyando a mi esposo en su construcción de #ElNuevoEcuador 💜🇪🇨”, es el pie de foto que Lavinia Valbonesi ha dado a su reciente posteo, el cual ya recoge más de 27 mil likes y más de 500 comentarios con menos de un día de haber sido publicado.

Espectacular, llena de luz, ejemplo de mujer, estos son solo algunas de los muchas calificaciones que la nueva y popular primera dama recoge en su Instagram. Lavinia Valbonesi dio a luz a su segundo hijo el pasado 15 de enero y desde ahí mantiene informados a sus seguidores de la salud de ella y de su bebé prematuro que nació en Miami, Estados Unidos. Mencionó que su vida ha cambiado pero que espera que sea todo felicidad.

Para sorpresa de muchos, la primera dama se mantiene intacta, como si no hubiese dado a luz, igual de firme y tal como lo anuncia ella misma, muy entregada a la causa que comenzó hace algunos meses.

Reacciones

“A la primera dama si le trajo el bebé la cigüeña, se ve espectacular😲 / La primera dama q todos quisieran tener 😍 la tenemos nosotros 🇪🇨 / Wow qué patriotismo y fortaleza de esta bella mujer👏👏 recién dio a luz, no le debe nada a nadie, porque no tiene ningún cargo, ni recibe sueldo; sin embargo ahí está trabajando con sus proyectos por nuestro 🇪🇨 / Ahora si podemos decir que tenemos una primera dama! Y que dama! 🙌👏😍 a pesar de sus bebes pero ella está comprometida con el Ecuador 🇪🇨”, los cibernautas muestran total aceptación y no paran de comentar cosas positivas.