Sicario de Pablo Escobar condenado por matar a más de 100 personas en la explosión de un avión, podría ser liberado

Uno de los sicarios favoritos de Pablo Escobar, que fue encarcelado por bombardear un avión y matar a 107 personas, pronto podría quedar libre.

Se trata de Dandeny Muñoz Mosquera, también conocido como ‘La Quica’, fue culpado de la explosión de un avión de Avianca en 1989. El avión salía de Bogotá, Colombia, hacia Cali, cuando explotó.

El objetivo del cartel de Medellín era el candidato presidencial César Gaviria, pero no abordó el avión por un mal presentimiento. Mosquera, uno de los sicarios preferidos de Escobar, fue el único condenado por el atentado tras ser detenido en EE.UU.

Recibió 10 cadenas perpetuas, sin embargo, los medios locales informan ahora que el FBI está considerando reabrir el caso, lo que podría resultar en la liberación del tipo.

Esto se produce después de que Nicolás Escobar, sobrino de Pablo, no mencionara a Mosquera en su relato del plan de ataque del cartel de Medellín. Ahora, la defensa de Mosquera presentará una moción de Habeas Corpus, que solicita la liberación contra la prisión ilegal e indefinida.

En declaraciones a medios locales, Mosquera dijo: “Yo nunca tuve nada que ver con eso, ni siquiera lo sabía, te lo digo sinceramente, el día que me enteré que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron eso. Me estaban acusando de eso, yo ni siquiera tuve nada que ver”.

“Las personas que declararon en mi contra fueron todas las personas que estaban en prisión y que querían un beneficio para poder salir de los delitos que habían cometido, no eran nadie que realmente tuviera conocimiento de nada de eso”, agregó.

“De un momento a otro me fabricaron acusaciones de narcotráfico desde 1978. En el 78 yo tenía sólo 12 años, otras acusaciones en 1985 estaba en Catán haciendo el servicio militar, y para hacer el servicio militar no se puede tener cualquier antecedente penal.”