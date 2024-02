Andrés Guschmer se pronuncia sobre el posible error en la plataforma del Ministerio del Trabajo

El ministro del deporte Andrés Guschmer es cuestionado por el Ministerio del Deporte debido a algunos documentos que han salido a la luz y que le impedirían ejercer su cargo.

El presunto impedimento que tendría el ministro, Andrés Guschmer, para ejercer cargos públicos nace de dos denuncias: un documento obtenido a través del sitio web del Ministerio del Trabajo y su participación como accionista del canal Teleamazonas.

En el primer caso, se trataría de un error en la plataforma del Ministerio del Trabajo, sin embargo, desde esa cartera de Estado no se ha brindado una explicación.

Ministro del Deporte, Andrés Guschmer

El lunes 12 de febrero se difundió en redes sociales un certificado en el que constaba que el ministro no podía ejercer ese puesto ni ningún otro en el sector público porque supuestamente tiene una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No obstante, al día siguiente el sistema reflejaba que el ministro no tiene impedimento.

Andrés Guschmer, quien tiene una larga trayectoria en el periodismo deportivo, asumió el cargo de ministro del Deporte el 23 de noviembre. Por lo que, en sus redes sociales defendió su cargo al compartir el documento que valida su designación. Sin embargo, no se refirió a su participación en Teleamazonas.

“Estoy convencido que la manera en la que me he manejado siempre y la honradez de mis actos me permitirá seguir acompañando al Presidente desde donde él lo considere pertinente, sin embargo quiero que sepan que no me aferro a ningún otro objetivo que no sea el de cambiar el rumbo de nuestro país, algo que hice, hago y seguiré haciendo desde cualquier sector en el que me encuentre”. — Andrés Guschmer, vía X.

Daniel Noboa y Andrés Guschmer

El artículo 152 de la Constitución prohíbe que “las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras” ejerzan el cargo de ministro mientras mantengan un contrato con el Estado “para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual”.

Por lo que, tanto el Ministerio del Deporte como vario internautas en la cuenta personal de Andrés Guschmer en X, casi crucifican al ministro por el supuesto documento falso. Sin embargo, el medio la defensa pudo a acceder a varios certificados de impedimento de ministros actuales que tienen QR que llevan a otros nombres.

A pesar de ello, el ministro debe presentarse este 14 de febrero en la Contraloría por el impedimento por una supuesta deuda del IESS, donde él asegura que en el momento en que presentó el documento no registraba ese particular. Sobre las acciones de Teleamazonas, se conoce que presentará como argumento que no es accionista mayoritario.

[ -Lea También: Noboa emitió la objeción parcial al proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno ]