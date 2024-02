Ministra de Gobierno habla del escape alias ‘Fito’ ante la Comisión de Participación Ciudadana: “yo creo que nadie sabía que pretendía fugarse”

Mónica Palencia, ministra de Gobierno, compareció ante ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, donde habló de varios temas, entre ellos sobre la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de la organización narcoterrorista ‘Los Choneros’.

“Yo creo que nadie sabía que pretendían fugarse específicamente ‘Fito’. Yo me ocupo de mis temas y me ocupo bien. Soy una persona bastante formada. Tengo título que hacen entender las realidades del país. (...) No estoy descuidando la función y entré a ciegas”, señaló Palencia.

[ -Lea También: Familiares de Fito fueron liberados, así salieron de la Base Aérea de Guayaquil ]

Asimismo, agregó: “lo que yo sabía es que ‘Fito’, como lo sabía todo el Ecuador logró salir de La Roca y volver al lugar donde quería estar (Cárcel Regional), y 17 millones de habitantes lo supieron”.

“En concreto la situación de una potencial fuga no lo sabía, pero vamos a recordar algo, yo twngo que actuar constitucionalmente a base de mis competencia, no de las necesidades de otros ministerios, o de otras posibilidades. (...) Reitero, mi competencia no es el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). Mi competencia no son las cárceles del país”, agregó.

‼️#URGENTE

“Yo creo que nadie sabía que ‘Fito’ pretendía fugarse”, dice la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana.

▶️ @ECUADORCHEQUEA pic.twitter.com/mbDr8SYi5P — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) February 5, 2024

Mónica Palencia señaló que en materia de seguridad recibió un informe sobre “cosas muy bien hechas” en seguridad ciudadana. Sin embargo, nadie le puso en conocimiento que se pretendía fugar Adolfo Macías alias ‘Fito’.

Aseguró que si alguien tuvo conocimiento del hecho, lo mejor era trasladarlo de nuevo a La Roca, para que no se diera la fuga.

Se redujeron las muertes intencionales del año pasado

Palencia también habló sobre que se ha logrado reducir las muertes intencionales del año pasado hasta ahora en un 35 %, con acciones de planificación y utilización de instrumentos jurídicos.

De igual manera, la ministra señaló que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una participación activa en esta coyuntura: “el conflicto armado no termina por decreto, puede continuar aunque no exista estado de excepción; no hay que perder el sentido democrático”, añadió.

🔵 La ministra de Gobierno @Palencia3Monica en su comparecencia en la comisión de @ParticipacionAN mencionó que se ha logrado reducir las muertes intencionales del año pasado hasta ahora en un 35 %, con acciones de planificación y utilización de instrumentos jurídicos. pic.twitter.com/8bGwWXYu0a — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) February 5, 2024

Dentro de los más buscados se está gestionando una sección especial para los feminicidas

Mónica Palencia informó que dentro de los más buscados se está gestionando una sección especial para los feminicidas: “estamos comprometidos con el enfoque de género”, acotó.