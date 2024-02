Ella es Gabriela, la querida esposa de Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador

Nayib Bukele fue elegido para ser presidente de El Salvador por otros cinco años más, debido a su gran popularidad y a sus controversiales métodos para acabar con el crimen en su país. Y quien está a su lado es Gabriela Rodríguez, primera dama y madre de su hija Layla y de su hija Aminah, nacida en noviembre de 2023.

Gabriela es primera dama del país centroamericano desde 2019. Es psicóloga, educadora y bailarina de ballet. Tiene tan solo 38 años.

De dónde viene Gabriela Rodríguez de Bukele y cómo se conoció con el actual presidente de El Salvador

Es la hija menor inversionista salvadoreño José Roberto Rodríguez Trabanino, casado con la exfuncionaria de la Cámara de Comercio de El Salvador, Arena Perezalonso de Rodríguez.

Baila ballet desde muy joven, y estuvo en la Fundación Ballet de El Salvador. También fue la priemra persona en su país en obtener un título de psicología prenatal.

De esta manera, fundó el primer centro de pedagogía en este campo, PrePare, del que sigue siendo directora. También fue representante regional de la Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health (APPPAH).

Ella comenzó a salir en 2004 con el presidente salvadoreño, quien tiene actualmente 42 años. Se casaron diez años después, en El Boquerón de San Salvador. Y él la llama su mayor apoyo.

“No solo es mi esposa, es mi complemento, y yo el de ella. Quien me vota para un cargo público sabe que viene con el paquete. Así somos, un equipo, desde hace doce años, cuando nos conocimos”, expresó. E incluso la ha defendido de varios ataques de la presna.

“Esa mujer bella, inteligente, culta, doctora en psicología prenatal, bailarina de ballet, pero sobre todo: hermosa por dentro”, agregó.

También reafirma que ella ha ayudado en la creación de la Secretaría de la Cultura, donde le dio todo el crédito.

“Al final, yo di el discurso y me llevé los aplausos. Pero los aplausos no los merecía yo, sino ella. Ahora, ella hizo casi todo el trabajo para qué lanzaremos la Secretaría de la Mujer, de nuevo, sin ganar nada. Pero esta vez pensé que, al menos, ella merecía los aplausos, no yo. Así que le pedí que diera el discurso. Y ella lo dio. Y fue un discurso magnífico, puro, digno y del corazón”, agregó Bukele.

Ahora bien, está centrada en actos sociales, culturales y de bienestar. También suele compartir en su cuenta el apoyo que da el talento a su país, que ha sido noticia por reelegir a un político que ha sido cuestionado por sus métodos para acabar con la criminalidad en su nación.