Diseñadora de zapatos ecuatoriana, Paulina Anda, falleció

La noche de este domingo 04 de febrero se conoció que la joven diseñadora de zapatos Paulina Anda falleció. La Fundación Reina de San Francisco de Quito emitió una nota de pésame por la sensible pérdida.

La entidad destacó que Anda, con su marca de zapatos Makiatto, participó varias veces en los desfiles ‘Contrastes’, como también apoyó a la elección de la soberana de belleza de la capital.

“Fue muy significativo cuando diseñó una colección muy especial para impulsar las carteras de Atukpi, un emprendimiento de madres de personas con discapacidad como parte del proyecto Juntas por tu Futuro de Estefanía Álvarez”, señalaba el comunicado.

¿Quién es Paulina Anda?

Su espíritu altruista y la pasión por su trabajo fueron factores que resaltaron su carrera. Respecto a la causa de su deceso, no se han conocido detalles al respecto.

Su mundo dentro de la innovación del calzado empezó desde los 13 años, pero logró plasmarse en 2019 con la marca Makiatto. La misma tenía el objetivo de desarrollar zapatos personalizados que sean inclusivos y puedan usarse con múltiples estilos.

“Como mujer también me preguntaba por qué tenemos que usar un zapato incómodo, que no nos deje caminar después de dos horas de uso, quería crear zapatos cómodos y lindos a la vez, que te acompañen en el día a día. Mi objetivo como marca es que lo último que te saques sean tus zapatos, para que cada mujer que los use sienta nuestra filosofía de marca”, expresó en una pasada entrevista para Nueva Mujer.

La pandemia fue uno de los mayores retos que atravesó, pero más allá de frenarla la empresaria ecuatoriana se catapultó a importantes ferias internaconales y el ampliar locales comerciales en ciudaddes como Quito, Guayaquil, Ibarra y Loja.