“Estoy viva”: Lo que se sabe de la periodista Karen Minda

ESTOY VIVA Y NO ME SECUESTRARON!!



No sé quien puso a rodar la noticia de un rapto.

Mi última publicación fue entre 5 y 6 pm en esta red. Hoy no salí en vivo.

Todo jugó p una falsa alerta.

Nadie puede ubicarme x las constantes amenazas q recibo.

Estoy incomunicada en realidad. pic.twitter.com/5ccPmYOQHL