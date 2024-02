Sentencian a más de 10 reos por escaparse de la cárcel de Riobamba, de donde también huyó Colón Pico.

A dos años de prisión fueron sentenciados 14 privados de libertad (PPL), luego de acogerse al procedimiento abreviado y aceptar su participación en el delito de evasión. Ellos fueron recapturados por la Policía Nacional, tras haberse fugado del Centro de Privación de Libertad de Riobamba, de donde también se escapó Fabricio Colón Pico , alias ‘La Bestia’, vinculado al grupo terrorista ‘Los Lobos’.

[ -Lea También: Las ‘zonas calientes’ del centro de Quito detectadas por la Policía donde operan grupos terroristas y bandas delictivas ]

Además, la Jueza de Garantías Penales que conoció la causa dispuso el pago de una multa de 4 salarios básicos unificados ( USD 1 840).

Reportan incidentes en la cárcel de Riobamba, donde se encuentra recluido Colón Pico. Imagen: Redes Sociales

El 8 de enero de 2024, aproximadamente a las 22h30, luego de recibir la alerta por la fuga de treinta y nueve personas privadas de libertad del centro reclusorio, agentes de la Policía Nacional organizaron un operativo en los sectores aledaños al lugar, en el cual se logró aprehender a:

Bryan Vinicio M., Carlos Hernán A., Alex Geovanny L., Glenn Anthony M., Jonathan Javier M., Danilo Alexander V., Joan Arley C., Carlos Alfredo V., Eduardo Alberto C., Elvis Fabian C., Cristhian Santiago T., Cristian Alexander L., Segundo Efraín C. y José Abel J.

Los catorce ciudadanos fueron hallados escondidos en unos matorrales cerca al Centro de Privación de Libertad.

LO QUE FALTABA. Este es el momento de la fuga de varios reos de la cárcel de #Riobamba. En ese grupo habría huido también Colón Pico, el sujeto señalado por la fiscal @DianaSalazarM2 como planificador de un atentado en su contra. La @PoliciaEcuador ya se ha desplegado para la… pic.twitter.com/AZUvZuk0Jl — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) January 9, 2024

En la diligencia, el Fiscal del caso presentó como elementos probatorios: el parte informativo y de aprehensión de las PPL recapturadas, la versión del agente aprehensor, entre otros indicios, para determinar que los procesados participaron en el delito imputado por la Fiscalía.