Burla de Daniel Noboa a Rafael Correa inspiró hasta camisetas

El ecuatoriano, constantemente, se pregunta qué sorprende más: ¿el proceder de los políticos o la creatividad de los ciudadanos? El presidente Daniel Noboa aprovechó una entrevista el pasado martes para responder las declaraciones de Rafael Correa y de paso dejar una joyita respecto al dominio del inglés del exmandatario y líder de la Revolución Ciudadana.

“Creo que sí pueden reflexionar. Por más que ahora me consideren bruto y no me consideren una persona inteligente, ganamos las elecciones. Entonces no sé por qué la gente votó por mí... ¿'because he’s nice, because he’s handsome? ... it’s something incredible’ (¿porque es lindo, porque es bonito?... es algo increíble”, dijo Noboa.

Sus palabras, rápidamente, se transformó en tendencia dentro de las plataformas digitales, que incluso marcas usaron para promocionar sus productos. Por supuesto, el emprendedor ecuatoriano no podía dejar pasar esta oportunidad.

Fue un espacio especializado en estampados de camisetas que logró sacar una prenda que reflejaba esta frase acompañada de una imagen de Nobita (el personaje ha sido relaconado con Daniel Noboa por su parecido).

Reacciones

“Noboa otra vez armando el despelote”; me fascina el ingenio de la gente de mi país”. “mi presi lo hizo otra vez”, fueron palabras de los usuarios que reaccionaron a las declaraciones y también ingeniero de los comerciantes respecto a la frase.

El lugar, BodyEstamp, comercializa esta singular prenda por un valor de 12 dólares. Disponen de la talla S hasta la XL.

Respuesta

Con su imitación, el jefe de Estado recordó una antigua entrevista de Correa en inglés donde defendía el asilo otorgado por su Gobierno al periodista australiano Julian Assange por ser un asunto de vulneración de derechos humanos, y no por cualquier aspecto físico o de otra índole.

En ese sentido, Correa reconoció que Noboa se desempeña mejor en inglés y le recordó su origen “gringo” al haber nacido en Miami (Estados Unidos).

“Presidente Noboa: es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño. Lo que sí le hace falta es mejorar bastante el español…”, escribió en la red social X Correa, que fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017.