VIDEO: hombre simuló asalto armado para pedirle matrimonio a su pareja.

Un video muestra el momento de lo que parece ser un robo armado en la ciudad de Cali, Colombia. Sin embargo, todo dio un giro de 360 grados cuando se pudo ver que se trató de una pedida de matrimonio, lo que causó revuelo en las redes sociales, como también el disgusto de algunos internautas.

En las imágenes se puede ver a varios hombres encapuchados y bordo de motocicletas cerrándole el paso a un vehículo de color rojo, mientras simulaban que llevaban consigo armas de fuego.

Rápidamente, se acercan a un automóvil que transitaba por una vía principal de la ciudad y obligan a una pareja a descender del vehículo. Posterior a ello, hicieron que el hombre se arrodille frente a ella.

Fue en ese momento que se reveló que todo fue un escenario montado para que el joven le pida matrimonio a su pareja en plena vía pública.

En medio del supuesto robo sacó un anillo y se lo coloca a su pareja, quien al principio se muestra nerviosa por lo sucedido, pero luego se le ve feliz.

A continuación el video:

🇨🇴 | Hombre simuló robo armado para pedirle matrimonio a su novia en Colombia. pic.twitter.com/ie8RauPhML — Alerta Noticiera (@AlertaNoticiera) January 31, 2024

Esta peculiar propuesta ha generado numerosos comentarios y críticas. Hay quienes aplauden la originalidad de la situación, mientras que otros la rechazan por completo, calificándola como una “incitación a la violencia” debido a que se llevó a cabo en un espacio público.

Algunos usuarios de las redes sociales aprovecharon el video viral para hacer chistes y burlarse de la situación. Entre los comentarios se encuentran frases como:

“Después del miedo, uno se vuelve vulnerable, así que esta propuesta es una trampa psicológica”, “Si armó toda esta película para la propuesta, no quiero imaginar qué hará después”, y “Qué tontos los que participaron en esto, podrían haberles disparado con balas de verdad”. Además, otro comentario dice: “No hagan eso, porque la próxima vez que me intenten robar, pensaré que me van a pedir matrimonio”.

Por otro lado, también hubo críticas hacia esta particular propuesta de matrimonio. Algunos comentaron: “Podría haber terminado mal si alguien más hubiera pensado que era un robo real”, “Esto podría fomentar la violencia doméstica en el futuro”, y “Nosotros los caleños somos creativos, ¿por qué necesitarían hacer un falso atraco para algo tan importante como una propuesta de matrimonio?”.