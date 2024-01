La reacción de alcalde Pabel Muñoz al observa el momento que vandalizan el Metro de Quito

El pasado 26 de enero una joven vandalizó una de las paradas de la estación El Ejido del Metro de Quito. La mujer, según imágenes reveladas en Frecuencia Quiteña, usó un elemento para escribir una grosería.

El alcalde Pabel Muñoz fue tajante en sus palabras la mañana de este lunes 29 de enero. Para el burgomaestre, el cuidado de los espacios públicos no solo depende de autoridades cómo agentes de tránsito y metropolitanos.

“Aplausos, aplausos. Qué maravilloso. Qué realización. Qué lindo”, dijo con sarcasmo Muñoz al observar el actuar de la joven.

“A cuidar el Metro de Quito, a cuidar la infraestructura. Siempre estamos pendientes, siempre estamos pidiendo a Dios que no pase nada en la ciudad. Pero, al menos, en el Metro de Quito tenemos un sistema que opera muy bien.

No podemos tener 3 millones de agentes metropolitanos. No podemos tener 3 millones de agentes de tránsito.

Qué nos pasa, qué nos está pasando. Qué tiene que ver la Municipalidad. Algunos me ponen: ‘alcalde haga algo’. Qué hago, me meto a la casa, les jalo las orejas , les reprendemos. También tenemos un problema de cultura, cómo puede ser que no cuidemos las cosas”, comentó.

Niña boba.

Que haga trabajo comunitario, que aprenda a servir y respetar a la ciudad.pic.twitter.com/T6gGLUlNS6 — Pam Aguas Yánez (@PamAguasY) January 29, 2024

Sanción

En el Art. 2937.34 de la Ordenanza, correspondiente a Infracciones muy graves y sus sanciones, el literal r) detalla: “Realizar acciones que puedan suponer daños de cualquier tipo al subsistema, tales como despegar las etiquetas de información, rayar, manchar, escribir, pintar, pegar carteles u otras afectaciones”.

La infractora deberá pagar el valor de 460 dólares, correspondiente a un salario básico unificado.