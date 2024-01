“¿Estamos saliendo con el mismo tipo?”: Hombre demandó a 27 mujeres por exponer en un grupo de Facebook sus defectos

Este es el caso de Nikko D’Ambrosio. Vive en Chicago (Estados Unidos) y ha iniciado una demanda legal contra 27 mujeres, un hombre y Facebook. Ya que, según su relato, han hecho comentarios dañinos y han expuesto sus defectos luego de tener citas con él en un grupo llamado Are We Dating the Same Guy (¿Estamos saliendo con el mismo tipo?).

La demanda fue presentada formalmente el 11 de enero de 2024 en un tribunal federal en Illinois. En el documento, D’Ambrosio señala que ha sido víctima de varios actos perjudiciales, por lo que solicita una indemnización superior a los USD 75.000 y medidas cautelares para impedir que sigan realizando las publicaciones.

El grupo de Facebook es parte de una serie de subgrupos de varias ciudades grandes de Estados Unidos y Canadá, que llevan dicho nombre. En los mismos, los usuarios comparten sus experiencias negativas al salir con hombres en sus zonas. Sin embargo, en la denuncia “Are We Dating the Same” se enfocaba en el pasado para identificar señales de alarma y proteger a las mujeres de hombres peligrosos.

Pero, el grupo de Chicago, que tiene más de 80.000 usuarios, cambió su descripción y ahora se enfoca en “proteger a las mujeres sin emitir juicios sobre los hombres”. D’Ambrosio argumentó que ya varios hombres han sido mencionados de forma negativa y que no se han dado cuenta de ello.

El chic, de acuerdo con la demanda, mantuvo un encuentro consensuado con una mujer que luego compartió una foto suya en el grupo y se desprendieron comentarios de otras chicas que lo calificaron de “psicópata” y “muy pegajoso”. Esa situación le causó vergüenza, sufrimiento emocional, daños a su imagen y hasta pérdida de dinero.

Según la firma de abogados que representa a D’Ambrosio, ahora buscan a “víctimas en situaciones similares”, tal y como lo reveló a 404 media.

“Miles de hombres han sido potencialmente difamados por miembros del grupo a través de estas publicaciones en línea, y siguen sin ser conscientes de los ataques a su carácter como resultado del estatus privado del grupo de medios sociales y de la lista de miembros fuertemente moderados”, dice la demanda.