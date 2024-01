“A lo mejor es el lugar más seguro para él”, Fiscal chileno no descarta presencia de ‘Fito’ en ese país

Raúl Arancibia, Fiscal Regional de Tarapacá (Chile) no descartó que José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de ‘Los Choneros’, se haya fugado a ese país.

En una entrevista con el medio de ese país, Radio Universo, el funcionario judicial se refirió a los problemas de control migratorio que existen en la frontera norte del país, por lo que no le parecería extraño que se infiltrara en el país alias ‘Fito’.

“Si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir ¡cuidado!, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Es lo mismo que puede pasar con ‘El Niño Guerrero’ (del Tren de Aragua); si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo en otro país”.

La autoridad no descarta que ‘Fito’ y las bandas ecuatorianas estén por llegar a Chile, tal como ya lo hizo el Tren de Aragua.

“Seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina? Puede ser en cualquier lugar. Cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? A lo mejor es el lugar más seguro para él”

— Raúl Arancibia, en Radio Universo