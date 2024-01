“Queriendo tenerte conmigo “: Lavinia Valbonesi comparte nueva foto de Furio desde el hospital

La primera dama, Lavinia Valbonesi, dio a luz a un bebé prematuro de 33 semanas de gestación. El pequeño Furio Noboa nació en Miami, Estados Unidos, y se encuentra en un hospital para recibir los cuidados necesarios de un bebé que llega antes de tiempo, hasta que pueda irse a casa.

[ Lavinia Valbonesi habla del estado de salud de su bebé: “Me faltaban 8 semanas” ]

Así lo ha compartido recientemente Valbonesi que solo desea estar con sus dos pequeños juntos. Mientras tanto, vive con mucho positivismo el proceso. Aunque, también tiene sus bajas que han afectado un poco su producción de leche materna.

En una fotografía, se le ve al más pequeño de la familia Noboa tomando el dedo de su madre. Esta con su respectivo pañal, una manta y se observa el monitor de signos vitales pegado a su torso. “Queriendo tenerte conmigo”, expresó Lavinia.

@laviniavalbonesi_

Parte de la recuperación de Furio es permanecer un tiempo en la incubadora, al ser un nacimiento menor a las 37 semanas. Asimismo, parte del vital tratamiento es la aplicación del método conocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ‘Mamá Canguro’. Se basa en el contacto piel con piel entre madre y bebé y se ha demostrado que es una de las prácticas más efectivas para salvar a recién nacidos en riesgo. Hace poco, ello lo compartió la primera dama en su cuenta de Instagram.

Otro de los procesos que atraviesa Lavinia es la producción de leche materna, para realizar el respectivo banco que necesitará su pequeño en los próximos días y meses. Sin embargo, ha presentado un par de piedras en ese camino, ya que es un trabajo de mucha paciencia, dedicación y sobre todo regulación de las emociones el poder proporcionar la cantidad de líquido que requiere el pequeño.

“Esta mamá está emocionalmente agotada. Solo con ganas de tener a mi bebé conmigo”.

@laviniavalbonesi_

Así es como Valbonesi cuenta los días para tener ya en casa a su chiquitito, que nació el martes 16 de enero. “Por más que fue un bebé prematuro, se adelantó 8-7 semanas, dos meses (...) Yo como mamá cada vez que voy a verlo, porque aún está en incubadora, me pone súper nerviosa de que me vayan a decir algo”.

Por otro lado, aclaró que siempre fue consciente de que su parto era riesgoso, pero su principal objetivo es que el bebé se quede la mayor parte del tiempo en la clínica. “Esto de la placenta es muy riesgoso, más que el tema del niño, el tema de la mamá, por el riesgo de sangrar”.

La esposa del mandatario del Ecuador recordó que otra parte dura de su parto fue el no estar acompañada por él. “Me tocó solita, no porque Daniel no haya querido estar, sino porque nunca estuvo durante los planes... pero bueno al final todo salió bien... Daniel pudo conocer a su hijo y eso me puso muy feliz porque la verdad que él ahora tiene una agenda imposible”.