Jandino, actor ecuatoriano de Disney, contó cómo lo escopolaminaron para robarle USD 1.000 de su tarjeta

Jandino, actor y cantante ecuatoriano, conocido por interpretar a Eric Andrade en la serie “Soy Luna” de Disney Channel, contó cómo fue drogado con escopolamina y posteriormente asaltado al salir de una fiesta en Ecuador el 20 de enero.

“Me pusieron escopolamina, me robaron el celular y me sacaron de la tarjeta más de USD 1.000 (...) tengo terror que les pueda pasar”

Fue como arrancó el video que publicó en su cuenta de Instagram. Detalló entonces que él y sus amigos salieron de fiesta el 19 de enero para celebrar su cumpleaños. Tras quedarse en una discoteca toda la noche, salieron del establecimiento a las 04:00 cuando se “acabó la fiesta”.

Esas chicas le invitaron a él y a sus amigos a otra fiesta en otra discoteca. Para las 06:00 del 20 de enero, el artista pidió un taxi para regresar a su casa. Mientras esperaba su vehículo, un hombre se le acercó y lo abrazó, pocos momentos después:

“Sentí que el mundo se me volteó pero no me daba cuenta. Yo sentía que no estaba mal”.