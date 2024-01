Misteriosa Enfermedad X será 20 veces más mortal que el Covid, afirmó un alto funcionario de la OMS

Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la misteriosa Enfermedad X podría ser “20 veces más mortal” que lo que experimentó el mundo durante la pandemia de coronavirus .

A principios de 2021 se advirtió que un brote de la Enfermedad X podría acabar con 75 millones de personas y provocar pandemias cada cinco años. Se afirmó que la enfermedad también puede ser peor que la Peste Negra y causada por el aumento de la actividad humana en los hábitats de los animales.

Y aunque la Enfermedad X sigue siendo un hipotético misterio para el mundo (y para los científicos), el jefe de la Organización Mundial de la Salud la ha colocado entre una de las posibles pandemias, con su última advertencia.

En su intervención en la conferencia anual de Davos, en Suiza, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:

“Es mejor anticipar algo que pueda suceder porque ha sucedido muchas veces en nuestra historia, y prepararse para ello. No debemos afrontar las cosas sin estar preparados. También podemos prepararnos para algunas cosas desconocidas”.

“Perdimos a muchas personas (durante el COVID) porque no pudimos gestionarlas. Se podrían haber salvado, pero no había espacio. No había suficiente oxígeno. Entonces, ¿cómo se puede tener un sistema que pueda expandirse cuando sea necesario?”, agregó.

A finales de 2023, se inauguró un nuevo laboratorio con sede en el Reino Unido para ayudar a combatir la Enfermedad X. Porton Down es un centro de investigación de vacunas de última generación donde los científicos trabajarán para garantizar que futuras pandemias se detengan en seco y no causar la misma perturbación en la vida cotidiana que causó Covid.

Fue presentado recientemente al público y tiene su sede en el campus de la Agencia de Seguridad y Salud del Reino Unido en Wiltshire. Los virus vivos se mantienen en instalaciones de contención especializadas, y los investigadores analizan patógenos que aún no tienen una vacuna o aquellos cuya inmunización podría mejorarse, como la gripe, el mpox o el hantavirus.