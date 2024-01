Se analiza Semaforización y ‘Tercera placa’ como soluciones a la movilidad en Quito

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, señaló este martes que como parte de la modernización en materia de movilidad, este año, está prevista la semaforización y la incorporación de la ‘tercera placa’.

“La tercera placa estaría asociada a unas reformas que se harían con el tiempo al ‘Pico y placa’, por ejemplo. Es tener un chip en el vehículo, todo carro matriculado en Quito debería tenerlo para ayudar a tener una gestión más inteligente del tránsito, con esto también combatir la corrupción”, indicó.

“Si queremos que no haya corrupción erradiquemos a quien está dispuesto a dar y al que esté dispuesto a recibir”, manifestó.

Si un vehículo con chip sale en ‘Pico y placa’ ya no necesita de un agente que esté controlando, si pasa por una intersección, en uno de los semáforos habrá un lector de chip, luego le llegará a la dirección de correo la citación, la multa y quedará sancionado.

“Tenemos dos mil intersecciones en la ciudad, cerca de un mil tienen semáforos, más o menos el 70% está conectado a un sistema inteligente, el 30% no, ahora el sistema inteligente no es tan inteligente porque en los últimos 11 años no ha sido mantenido, así que he dado una primera disposición que tengamos un potente software para sobre esa base hacer una actualización”, dijo.

Además, la meta es que el 100% de los semáforos estén conectados al sistema inteligente, que haya más semáforos y que se convierta en realidad la ‘tercera placa’. Una de las disposiciones dadas a la Secretaría de Movilidad es determinar el mecanismo para aplicar la tercera placa, si es vía resolución u ordenanza.