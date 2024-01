“Ecuador no es rulay”, músico ecuatoriano lamenta que sea de las más escuchadas en Spotify y hace una propuesta

El cantante ecuatoriano Javier Neira se ha viralizado en redes sociales por su canción “Vuelvo a nacer en Ecuador”, en su letra destaca todo lo lindo del país y su gente, a pesar de estos tiempos de crisis que enfrentan los ciudadanos en el tema de seguridad.

En un video de TikTok hace un llamado a los internautas diciendo que “un buen ecuatoriano no escucha rulay”, sino debería escuchar esto....

En otro video mostró su rechazo a que “Rulay” esté en el top uno de Spotify en Ecuador por lo que hizo una propuesta para darle la vuelta al tema.

“Soy un enamorado de nuestro país y por eso escribí esta canción (Vuelvo a nacer en Ecuador). La música tiene mucho poder y sería hermoso ver la canción en el número uno. Es mucho lo que se gana en Spotify. Yo les doy mi palabra que si escuchamos la canción (Vuelvo a nacer en Ecuador), si la compartimos y hacemos que llegue al número uno, todo lo que haga esa canción, sea mucho o poco se donará a familias que lo necesiten o a personas a los que estos personajes hayan hecho daño”, dijo en un video de TikTok.

“Ecuador no es delincuencia, no es rulay, no es cosas tontas y feas. Ecuador es un país hermoso”, finalizó.

¿Qué es rulay?

Este término se popularizó en Ecuador luego que una banda terrorista usó a palabra con el ritmo de la canción ‘Gimme the light ‘de Sean Paul para crear un tema que habla de la banda delincuencial y la frase “andamo rulay”.

Rulay es un término usado en República Dominicana que significa “andar en la calles de fiestas como loco, divertirse en grande tomando mucho alcohol. Sentirse bien.”, según el diccionario dominicano.