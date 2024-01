Ya inició la segunda etapa para acceder a la educación superior ¿Quiénes deben llenar el Registro Social?

La primera fase, completar el Registro Nacional, para postular a universidades, escuelas politécnicas, institutos y conservatorios superiores públicos concluyó el pasado 10 de enero.

Inmediatamente se abrió la segunda etapa de este proceso, llenar el Registro Social, que contempla del 11 al 23 de enero de 2024.

¿Sabes qué es el Registro Social? Te lo contamos en este post ⬇️



No olvides llenar el formulario en la fecha indicada, que contempla del 11 al 23 de enero de 2024. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/iEGpSOAkPo — edusuperiorec 🇪🇨 (@EduSuperiorEc) January 12, 2024

¿Qué es el Registro Social?

Es un formulario que solicita a los bachilleres y estudiantes de tercero de bachillerato del régimen Costa datos relacionados al ámbito

Económico

Social

Demográfico

Núcleo familiar

¿Quiénes deben llenar el Registro Social?

Lo deben hacer únicamente los postulantes que no cuentan con su información registrada y recibieron en sus correos el enlace, credenciales y las instrucciones para realizarlo.

Es decir, esta etapa no es obligatoria. Si te llegó un correo electrónico con un enlace, para llenar el formulario es porque requieren mayor información. Si no te llegó el correo no debes preocuparte, eso significa que tienen tu información sociodemográfica y socioeconómica completa.

📜 El Registro Social contiene tu información socioeconómica y sociodemográfica.



📢 Si no recibiste un correo solicitando llenarlo, no te preocupes. Lo deben hacer únicamente quienes recibieron un correo electrónico con el enlace y credenciales, en las fechas establecidas. pic.twitter.com/pt48oN9JIe — edusuperiorec 🇪🇨 (@EduSuperiorEc) January 16, 2024

La Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) dio a conocer que hubo 394.222 aspirantes que completaron el Registro Nacional.

¡Completamos el Registro Nacional!

👉 Las próximas fases las realizan directamente las universidades y escuelas politécnicas públicas.

👉 En el caso de los institutos y conservatorios superiores, debes estar pendiente a nuestros canales informativos. pic.twitter.com/LeAzR5sBFF — edusuperiorec 🇪🇨 (@EduSuperiorEc) January 11, 2024

Además, la entidad recuerda que las próximas fases las realizan directamente las universidades y escuelas politécnicas públicas, quienes desarrollarán de manera autónoma su proceso de admisión. En el caso de los institutos y conservatorios superiores, los postulantes deben estar pendientes a los canales oficiales de Senescyt.