¿Quién era Sebastián Bautista? El influencer que murió en un siniestro de auto para deportes extremos

El 12 de enero se apagó la vida del influencer y creador de contenido en TikTok, Sebastián Bautista, a sus 23 años. Murió en en un accidente automovilístico en la Isla Altamura, en Bahía Santa Mar, Sinaloa (México), mientras manejaba un RZR, un vehículo diseñado para deportes extremos y terrenos difíciles.

Era originario de Tijuana, México, contaba con más de 108 mil seguidores y se especializaba en publicaciones relacionadas con belleza y estilo de vida.

La noticia de su fallecimiento la confirmó su amiga y también influencer, la youtuber Diana Estrada. Ella compartió la información en sus redes sociales y desmintió rumores de un posible altercado previo al accidente.

Aseguró que la muerte de Bautista fue resultado exclusivamente del siniestro y pidió respeto por parte del público en relación a la difusión de imágenes del accidente.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, escribió vía Instagram.

Causas del accidente

Aunque aún no se han detallado las causas específicas, las primeras hipótesis que publican medios mexicanos es que el vehículo haya perdido el control o presentó una falla mecánica.

Amaba los vehículos todoterreno

Una de las pasiones más conocidas de Bautista era la velocidad y los vehículos todoterreno. En sus redes sociales, compartía sus aventuras al conducir esos automotores extremos.

El RZR XP era el modelo de vehículo en el que Bautista sufrió el accidente. Un tipo ligero y todoterreno. Esos vehículos están diseñados para terrenos difíciles y se caracterizan por su combinación de moto y auto, con un bastidor de tubo y una suspensión.

La familia de Sebastián Bautista y amigos han recibido muestras de apoyo y solidaridad