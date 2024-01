¿Qué sucedera con el caso de Letty Cando ahora que murió Johnny Caiza, único acusado y procesado?

El pasado viernes 12 de enero de 2024 se confirmó el deceso de Johnny Caiza al interior de la cárcel de El Inca, ubicada en el norte de Quito. Él era el único procesado y principal acusado por el femicidio de Letty Cando.

Han pasado poco más de tres meses desde que el pasado 8 de septiembre de 2023, después de una intensa búsqueda realizada por la Policía Nacional, fuera hallado el cadáver de la enfermera de 34 años, en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el norte de Quito.

El cuerpo estaba desmembrado y enterrado en una zona boscosa del lugar. Letty fue reportada como desaparecida el 3 de septiembre de 2023 y se conoció que el principal acusado, Jhonny Caiza, fue procesado y las autoridades le dictaron prisión preventiva. Sin embargo, fue encontrado sin vida en el Centro de Privación de la Libertad.

Metro Ecuador conversó con el Dr. Galo Quiñónez, defensa de la familia de la víctima, sobre el futuro de este caso, debido al deceso de quien era el único presunto autor del crimen.

¿Participaron más personas en el crimen de Letty Cando?. Imagen: Metro Ecuador

¿Quedará todo en la impunidad?

El Dr. Quiñones, quien estuvo al frente del caso, dio más detalles de lo que sucederá con el caso. Además, también se refirió a la muerte de Caiza, que se registró el pasado viernes 12 de enero.

“Ahorita dependen dos temas. Desde la óptica del derecho en sí, obviamente se ha trabajado porque el caso se mantenga a flote, salga a la luz pese a todos los contratiempos que ha existido en esta causa. Se puede recordar el habeas corpus, puesto por Johnny Caiza y sus abogados. Algunas distracciones en el caso. Sin embargo, se llevaba adelante hasta que el día sábado obtuvo la noticia de Caiza había fallecido”, indicó Quiñónez.

Dr. Galo Quiñonez, abogado de los familiares de Letty Cando. Imagen: Metro Ecuador

Asimismo, señaló: “ahora, lo que corresponde es un sobreseimiento por muerte. ¿Qué es eso? Significa que ya no se va a seguir un proceso penal, en contra de nadie porque ya no hay una persona procesada. En este sentido no puede seguir con el proceso penal se extingue”.

Johnny Caiza detenido por agentes de la Policía Nacional. Imagen: redes sociales

“De una u otra manera, el caso quedaría en la impunidad, dado que no habrá jamás reparación integral, porque no habrá una sentencia ejemplificadora y a pesar de que existe otra persona sospechosa, porque se encontró el ADN de él en el cuerpo de Letty, Fiscalía no ha tomado una decisión todavía sobre qué hacer con esta persona”. — Galo Quiñónez, defensa de los familiares de Letty Cando.

Sobre la muerte de Caiza, la defensa de los familiares de la víctima, están esperando a que se dé a conocer el examen médico legal que dará las causas de muerte pertinentes.