“Me colocaron tacos de dinamita y me apuntaron en la cabeza”, lo que revela el periodista Jose Luis Calderón

Tiene una trayectoria periodística de más de 20 años en el periodismo y el pasado 9 de enero fue uno de los protagonistas de un hecho sin precedentes en la historia del periodismo ecuatoriano, el ataque armado a Tc Televisión por parte de un grupo de delincuentes. El periodista José Luis Calderón ha compartido con varios medios internacionales los eternos minutos de angustia que vivió junto a sus compañeros del canal.

Este viernes 12 de enero fue contactado por Metro Ecuador para conocer personalmente sus declaraciones sobre este caso, pero nos explicó que tiene prohibido en estos momentos dar declaraciones a prensa. Sin embargo, en días anteriores la radio brasileña BandNewsFM entrevistó al periodista. A continuación transcribimos parte de sus declaraciones.

Con la voz ronca por el impacto emocional que estos días ha vivido dice que no ha encontrado aún las palabras exactas para explicar lo que sucedió. “Solo agradezco que estoy con vida y agradezco también por la vida de mis compañeros”.

Relata que el 9 de enero empezó con un día normal de trabajo. “Empezamos como todos los días, a cumplir con la agenda. Tipo 2pm estábamos compartiendo con los compañeros el almuerzo cuando empezamos a escuchar muchos ruidos y gritos. Alguien decía: están disparando. Yo me levanté junto con dos colegas y busqué un escondite, un sitio donde proteger nuestras vidas ante lo inexplicable, ante la incertidumbre”, relata.

“Nos escondimos en un baño con las colegas para sentirnos protegidos y esperar una respuesta ante lo que estaba sucediendo. No entendíamos nada”, agrega.

30 minutos de terror

El periodista cuenta que pasaron pocos minutos de estar en el baño con sus dos colegas cuando los terroristas irrumpieron en ese espacio y ahí empezó “lo peor”.

“Escucharon que estábamos ahí y empezaron a insultarnos y amenazarnos. Al salir descubrimos que eran individuos que estaban con el rostro cubierto armados completamente. Cargaban machete, pistolas, rifles, fusiles de tipo militar... realmente fue una situación muy compleja que estaba afectando nuestras emociones, nuestros sentidos. Y éramos indefensos ante tan desconcertante situación”, cuenta Calderón.

Acto seguido, los terroristas apuntándoles con armas trasladaron al periodista José Luis Calderón al estudio de Tc Televisión, ahí se encontraban otros colaboradores del canal, que también habían sido amedrentados por los delincuentes.

Me reconocieron (los terroristas) y me pidieron que trasladara el mensaje

Estando en el estudio, ya habrían transcurrido más de 10 minutos de terror, comparte José Luis que los terroristas lo reconocieron y le pidieron que trasladara el mensaje.

En ese momento “me colocaron un taco de dinamita en mi chaqueta y me apuntaron en la cabeza. Uno de los pistoleros cargaba un celular con una video llamada en curso y me pusieron a la persona que estaba detrás del celular que me empezó a hablar con insultos. Me decía: tienes que dar un mensaje. Yo le contestaba: qué mensaje, pero en medio de la bulla, de los gritos se perdió esa dinámica con esa persona. Y yo me concentré en cierta forma en guardar la calma, en generar una expresión corporal de quietud. Pero ellos nos decían: digan que no entre la Policía o sino nos iban a matar”.

Más de 2 horas de terror

Desde el en que el grupo subversivo invadió Tc Televisión hasta que los policías y militares evacuaron a todo el personal pasaron alrededor de dos horas.

Dentro del estudio, relata Calderón, “lo que se generó fue un ambiente de desorganización de esta cuadrilla de muchachos armados, al ver que la Policía intervenía buscaban escapar. Yo logré ponerme a buen recaudo junto a otros compañeros en la parte superior del estudio donde están las luces. Trepamos por una escalera y me quedé esperando hasta que la Policía intervino por un corredor de seguridad y nos sacó del canal”, comentó.

Al finalizar la entrevista con el medio internacional, Calderón dijo que “es difícil imaginar qué camino tomar en estos momentos. Hay que buscar el apropiado momento de reflexión para saber qué decisión adoptar. Mientras tanto resta esperar que la planificación gubernamental en las tareas de seguridad den resultado”.