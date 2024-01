Estudiante relató el momento en que fue herida de bala y agradeció al guardia que la cargó

Cuando la joven estudiante Dayana S. se movilizaba por el sector de Los Ceibos de la avenida del Bombero, en Guayaquil, una bala perdida -producto de los tiroteos ocurridos el inolvidable 9 de enero de 2024- impactó en el parabrisas trasero y la alcanzó en su espalda.

“Había mucho tráfico y teníamos que bajarnos”, relató hoy la adolescente de 17 desde el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos donde se recupera después de esa terrible situación. Hasta esa casa de salud llegó corriendo y cuando ya se disponía dirigirse a ingresar por la emergencia, un héroe la salvó.

El guardia de seguridad de esa casa de salud la cargó, al percatarse de tal situación de vida o muerte. En sus brazos la jovencita, corrió hasta que fuera atendida por los médicos.

“Yo no podía, estaba muy cansada. Me ahogaba de haber corrido (...) En la emergencia me recibieron los doctores y me brindaron la atención”

— Dayana S.