El presidente Daniel Noboa no negocia, la respuesta a las declaraciones de Colón Pico

El presidente Daniel Noboa se ha mostrado tajante en su postura de no ceder ante los delincuentes y terroristas. En sus intervenciones ha tachado que los antisociales serán tratados como tal y que las reglas/condiciones la deben colocar las personas que hacen el bien.

La tarde de este jueves 11 de enero, el criminal Colón Pico - conocido como alias “El Salvaje”- apareció en un video pidiendo garantías para así entregarse. En el clip tacha que se fugó de la cárcel de Riobamba porque su vida correo peligro.

Declaraciones

“Hago este video para que el señor presidente y la ciudadanía vea que no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar señor Presidente , yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego. Le repitó, no tengo nada que ver de lo que se me está acusando .

Le pido de favor, encarecidamente. Sea consciente que no tengo nada que ver en esto. No me he escondido, he dado mi cara desde el principio “, comentó el criminal acusado de querer asesinar a la fiscal Diana Salazar.

Respuesta de Daniel Noboa

El primera mandatario participó en una entrevista para FM Mundo, fue ahí que Noboa tildó que no negociará. Instó a entregarse a Colón Pico y nada más.

“Imagínense, así también tengo a otro que tiene secuestrado a guías y quieren acogerse al tratado de Ginebra . Hay que tratar a los terroristas como terroristas ,nosotros actuaremos con firmeza. Si quiere entregarse ,nadie le está impidiendo. Que se entregue. No, este país está harto que las condiciones la pongan los criminales”, sentenció el presidente más joven en la historia de la República del Ecuador.