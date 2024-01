Auron Play reacciona a lo que se vive en Ecuador: “Vi videos muy desagradables... me quema el cuerpo”

En un video, periodistas de TC Televisión vivieron momentos de terror, cuando la tarde de este martes 9 de enero, ocurrió la incursión de hombres armados en el canal, que terminó con la detención de al menos 18 delincuentes y la liberación del personal, que había sido retenido en plena transmisión en vivo. Este acto terrorista se conoció en todo el mundo.

En señal abierta se pudo observar como sujetos, portando armas de largo alcance y bombas, amedrentaron a presentadores, personal técnico, camarógrafos y demás del reconocido medio de comunicación. Tras la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se pudo neutralizar la amenaza. Este no fue el único ataque, pues en todo el país hubo varios actos vandálicos.

El momento en que es rescatado el equipo periodístico de TC Televisión que fue atacado por delincuentes en vivo. pic.twitter.com/7ctmb1dtpA — Metro Ecuador (@MetroEcuador) January 9, 2024

Auron Play reaccionó a lo sucedido

El famoso streamer y youtuber famoso, Auron Play, en una de sus transmisiones, contó cómo se enteró de lo sucedido en Ecuador: “Yo estaba jugando al Fortnite ye de repente todo era Ecuador, Ecuador. Luego ya lo vi todo, un desastre. Espero que todo vuelva a la normalidad”, inició el streamer español.

“Vi videos que ojalá no los hubiera visto. Uno me dio hasta angustia, me quema el cuerpo. Fuerza y esperemos que pronto se restablezca la paz y la armonía”, finalizó Auron Play tras ver muchos videos de Ecuador donde se mostraban actos terroristas.

Las fuerzas policiales de élite lograron liberar a todos los rehenes, que salieron sanos y salvos, a excepción de dos empleados que sufrieron heridas leves y están siendo atendidos en un centro hospitalario, y han desplegado un fuerte operativo en las inmediaciones del canal, con la ayuda de efectivos del Ejército, después de que el presidente Daniel Noboa declarara “conflicto armado interno”.