Video muestra a policías secuestrados en Machala siendo amenazados por delincuentes armados.

Tres servidores policiales fueron secuestrados la noche de este lunes 8 de enero de 2024 en el barrio Wilson Erazo, Puerto Bolívar, en Machala. Recientemente se filtró una grabación en redes sociales, donde se puede ver a los gendarmes sin sus prendas, de rodillas y con signos de violencia.

En el clip se puede escuchar la voz de un delincuente el mismo que dice: “Señor Daniel Noboa usted nos puso el toque de queda. Ahora sí aténgase a las consecuencias”, luego le pide a los uniformados retenidos en contra de su voluntad que hablen.

El Cabo Segundo de Policía Guayas Polanco Sergio Eduardo, mismo es quien lee de forma obligada un comunicado desde un celular:

“Señor Daniel Noboa, llamado presidente del Ecuador. Declaraste la guerra y guerra vas a tener. Pensaste con los pies y te toca asumir las consecuencias de tus errores. Aquí no te comemos de nada”.

“Sal tu mismo a pelear a las calles, no utilices a los policías y a los militares. Declaraste Estado de Excepción, nosotros declaramos botín de guerra a la policía civil, militares y cualquier personas que se encuentre en las calles a partir de las 23h00 será ejecutada”.

“Esto apenas quiere comenzar, tu decidiste meter a bruto, párate duro que acá es mafia, no es pandilla. Acomplejado queriendo ser Bukele. Las cosas son diferentes. Aquí no se come de nada...”.

“Botín de guerra en las calles y en las cárceles van a morir miles de gentes inocentes por tu acomplejamiento de copia... Actúa que nosotros respondemos”.

“Aquí estamos defendiendo nuestro derechos... Eres bruto para tomar decisiones mandando a morir a gente que no tiene nada que ver por solo dar una orden. Somos más inteligentes, te falta aprender. No te dejaste asesorar de quien sabe como tener una población tranquila. Asume tus malas decisiones”.

Posterior a ello el antisocial también les pidió -de forma violenta- que hablen los otros gendarmes: el Cabo Segundo de Policía Kevin Alejandro Ponce y Sargento Segundo Wilmer Ocampo.

Todo esto mientras los apuntan con armas largas a su espaldas y amenazan con quitarles la vida.