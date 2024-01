Reportan incidentes en la cárcel de Riobamba, donde se encuentra recluido Colón Pico.

La cárcel de Riobamba también se suma a la lista de centros penitenciarios donde se registran incidentes este lunes 08 de enero de 2024. En redes sociales se puede ver a varios militares y elementos de la Policía Nacional están tratando de ingresar y mantener el control del reclusorio.

Desde ese centro penitenciario, Fabricio Colón Pico alias ‘La Bestia’ se grabó un video al interior del centro carcelario donde aseguró que teme por su vida que se lo quiere inculpar de “algo que no hizo”.

Colón Pico fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Riobamaba, luego de que se le dictara prisión preventiva, tras ser detenido por su presunta participación en un secuestro, en el sector La Ferroviaria, Sur de Quito.

Reportan incidentes en la cárcel de Riobamba, internos han arrojado explosivos en los exteriores del centro carcelario, hasta el momento se han registrado varias explosiones #SomosWeNewsEc pic.twitter.com/P58MpEl8Xt — We News (@wenewsec) January 8, 2024

Sobre su pronunciamiento

Este lunes 8 de enero de 2024, Colón Pico se pronunció desde el interior de la cárcel de Riobamba, donde se grabó un video y aseguró que lo quieren inculpar de “algo que no ha hecho”.

Pese a que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no ha confirmado nada respecto a la situación de las cárceles a nivel nacional, se conoce que se estaría preparando un traslado de Colón Pico a La Roca.

“Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar porque me están inculpando de algo que yo no he hecho. Puede averiguar toda la ciudadanía, de favor les pido, puedan que hayan hecho video, que hablen lo peor de mi, pero eso es un mentira es una patraña”, señaló el reo.