Colón Pico se pronunció desde el interior de la cárcel de Riobamba tras posible traslado a La Roca.

Fabricio Colón Pico fue detenido el pasado 5 enero de 2024, debido a que fue vinculado a una investigación de la Policía Nacional, respecto a un secuestro. Además, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló el 3 de enero en una audiencia de vinculación del Caso Metástasis, que alias ‘La Bestia’ era quien estaría detrás de un atentado en su contra.

Este lunes 8 de enero de 2024, Colón Pico se pronunció desde el interior de la cárcel de Riobamba, donde se grabó un video y aseguró que lo quieren inculpar de “algo que no ha hecho”.

Pese a que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no ha confirmado nada respecto a la situación de las cárceles a nivel nacional, se conoce que se estaría preparando un traslado de Colón Pico a La Roca.

“Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar porque me están inculpando de algo que yo no he hecho. Puede averiguar toda la ciudadanía, de favor les pido, puedan que hayan hecho video, que hablen lo peor de mi, pero eso es un mentira es una patraña”, señaló el reo.

Fabricio Colón Pico se pronuncia desde el interior de la cárcel de Riobamba tras posible traslado a La Roca.

Asimismo, señaló: “pueden averiguarlo todo el mundo para que esto no quede impune. Estos son cosas de ellos, trama de ellos, para quedar bien con la ciudadanía, para tapar su patraña, su perversidad, porque se viene un juicio político, y eso no es así, pueden averiguar. Como ella mismo dice, sobre el mismo grupo que mató a Villavicencio, como puede decir ella eso, si todo ese grupo está muerto”.

“Si yo tuviera que ver como ella dice, si fuera del mismo grupo yo estuviera implicado, estuviera detenido por ese delito. En cambio, yo no tengo comunicación con esa gente”, agregó.

Se registran protestas en Quito por posible traslado de Colón Pico

En la sede del SNAI, ubicada al norte de Quito, un grupo de personas realiza un protesta exigiendo que alias ‘La Bestia’ no sea trasladado, como se conoce de manera extraoficial, a la cárcel de máxima seguridad, ‘La Roca’.