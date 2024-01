“Llegan más de una hora y media tarde”: Lourdes Tibán reclama a trabajadores por ser impuntuales

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi decidió grabar un TikTok para evidenciar la falta de puntualidad que se ha registrado por parte de los obreros municipales ya que inician sus labores más de una hora y media tarde. “No sé cómo más hablar con la gente”, decía en el video.

Tibán camina a lo largo de un terreno cerca de Salcedo e indica que ya son las 08:30 y no ha llegado ninguno de los trabajadores, solo el conductor de una volqueta de contratación privada llegó puntual, cuando el turno inicia a las 07:00.

“No llega ni el maquinista del Municipio. No llegan ni mis volquetas (...) No sé cómo más hablar con la gente. No sé qué más decir. Hago todos los esfuerzos para que se presenten en el trabajo a las 07h00 como tiene que ser, pero son 08h30 y todavía no están trabajando”, reclamó Tibán.

La autoridad dijo que aspira resolver el problema al que se refirió como “desorden en el trabajo”, y adelantó que firmará un acta transaccional para “reconocer el tema de los viáticos con una salida legal”.

“No es que no quiero pagar, todo viático se paga contrafactura. Los trabajadores no quieren entregar la factura y por eso no pago. Entréguenme la factura y ya están cobrando”, dijo la funcionaria en el video.

Luego de varios detalles dijo que el “30% de trabajadores ya están cobrando” y por eso se debería cambiar la lógica ya que con la impuntualidad de los trabajadores “no se puede continuar”.