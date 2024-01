Fue a reclamar su liquidación a gritos y su jefe lo atropelló

El caso se registró en el municipio de Rioacha, Colombia. En redes sociales se viralizó un video done un hombre fue brutalmente atropellado en las afueras de un restaurante. En el clip se puede ver con varias cosas en sus manos y frente al establecimiento de comida gritando.

De acuerdo a las imágenes, mientras camina de un lado para otro, asegura que no le han pagado su liquidación y que los turnos son muy agotadores.

“Ponen a a trabajar a los trabajadores más de 13 horas y no me quieren pagar mi liquidación. Desgraciados”, se escucha gritar al hombre con indignación mientras señala el restaurante. Al otro lado de la calle, un espectador graba entre risas, pero no se espera lo que ocurrirá en unos segundos.

Mientras el exempleado reclamaba por sus derechos laborales, caminó y se acercó a la puerta del establecimiento. Allí un carro pequeño llegó, cruzó la calle y lo atropelló brutalmente. El golpe fue tanto que en la grabación se puede observar cómo da vueltas en el aire y cae al piso.

Momento en que fue atropellado el extrabajador. Imagen: @petrogustavo

De acuerdo a medios locales, el golpe, al parecer, no fue grave, pues en cuestión de segundos el hombre se levanta del suelo, mientras el conductor, que seria su jefe según la denuncia, se bajó del carro para perseguirlo. Él comienzó a huir y la grabación se cortó.

El clip llegó a hasta el presidente de la nación cafetera, Gustavo Petro, quien se pronunció sobre el repudiable acto con extrabajador del establecimiento y dispuso investigar el hecho:

“Le solicito a la Fiscalía de Colombia y al Ministerio del Trabajo investigar este intento de homicidio y al ministerio la falta de pago de los derechos laborales de este trabajador lesionado por exigirlos en Riohacha, Guajira”, expresó en su cuenta oficial de X.