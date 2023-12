Caso Metástasis: Leandro Norero reveló en sus chats por qué mataron a alias Rasquiña

Al parecer Daniel Salcedo tenía visión sobre lo que era Leandro Norero. Le dijo que era el “JL de ahora” y se refería a Jorge Luis Zambrano, alias rasquiña o JL, quien fue el cabecilla de Los Choneros y fue asesinado en un centro comercial de Manta en 2020.

En un nuevo chats revelado por Fiscalía dentro del caso Metástasis, Salcedo aparece como alias “Belito” y el 14 de agosto de 2022, le preguntó al narcotraficante: “Dime, ¿qué te hace falta para llevar al país (...) ñaño, porque tú ya deberías ya manejar la paz”.

Norero: “Decidirme coger el país y no lo hago porque la verdad esto no es vida”.

Sin embargo, Salcedo le aconsejaba que replique la fórmula de alias Rasquiña: “Ya arma una reunión con todos y ya dejen esa nota y haz como hacía J con sus espacios y con eso se acabaría la disputa”.

Luego, Salcedo le siguió preguntado sobre las circunstancias de muerte de JL. Pero, Norero se negó a contestar. Pero, alias Belito le volvió a preguntar sobre su relación con alias Junior (asesinado en Colombia) y alias Fito, cabecilla actual de Los Choneros.

Norero volvió a confirmar que sí había conversado con ellos quienes eran sus enemigos. “Ya hablé con ese par jajaja mejor dicho ya hablé con todos menos con Los Lagartos”.

Norero le explica que estaba desde hace años detrás de JL, “siempre estuve ahí”, pero la diferencia, le decía, es que a él no le gustaba andar en la calle, “por eso no conocían de mí”. “Mi motivación era otra, siempre hacer dinero”.

Salcedo: “Ahora que averiguo, digo, chuta madre. Tú eres de ley el otro JL”. Luego, vuelve a insistir. “Naño, y ¿quién lo mata? Ese man era re calidad de hombre”.

Norero: “JL tuvo un problema de años con una persona. Un muerto de por medio. J mató a un hermano de un man pesado que trabajaba con mexicanos, pero fue hace años”.

Norero continúa: “Lamentablemente, este loco no puso asunto en eso y creyó que todo había quedado en el pasado. Se durmió y lo mataron”.

Pero Salcedo le dice otra hipótesis: “Pero su gente lo regaló”. Sin embargo, El Patrón le explica que JL creyó que tenía el control de todo y por eso hubo muchos factores para su muerte, además, que gente muy cercana a él “se volteó”.

Al final Norero dice que siempre fue muy cercano a Rasquiña. “Yo siempre le dije no des chance quédate a mi lado”, “no confíes en nadie”, “jajaja hasta barba le hice poner, implante”. “Yo jamás ocuparía el puesto de JL”, “el respeto que me tienen y me lo he ganado, pero solo espero la voluntad de Dios”.