Se van contra de sobrina de Natalia Améstica por asegurar que la exmanager no mató a Canserbero

Después de casi nueve años, la “verdad” sobre la muerte del famoso cantante venezolano Canserbero salió a la luz. Dos videos fueron difundidos por la Fiscalía de Venezuela en los que Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica confesaron y dieron detalles sobre el fallecimiento, en el que afirmaron que no se trató de un homicidio-suicidio, sino de un doble crimen, perpetrado presuntamente por ellos el pasado 20 de enero de 2015.

En su momento se dijo que Tyrone González, nombre verdadero del mejor rapero en español según la revista Rolling Stone, había matado a su amigo Carlos Molnar en una pelea y luego se quitó la vida al lanzarse del piso 10 de un edificio en una ciudad cercana a la capital venezolana. Una versión que nadie creyó, ya que hubo muchas incongruencias en la escena del crimen y las declaraciones ofrecidas por los testigos.

Su caso fue reabierto en noviembre de este año y el exhumó el cadáver. Las nuevas investigaciones arrojaron que recibió varias heridas punzo penetrantes, por lo que la forense Solangela Mendoza, quien le practicó la autopsia al artista, quedó detenida. Pero ella no fue la única, pues Natalia Améstica, pareja de Molnar por 10 años, también fue aprehendida junto a su hermano Guillermo.

Ayer 26 de diciembre, el fiscal Tarek William Saab aseveró que ahora “Canserbero puede descansar en paz”, luego de que los dos detallaron cómo lo asesinaron e encubrieron el crimen, pues ella explicó que los drogó y luego apuñaló a los dos, llamó a su pariente para que la ayudara y él se llegó al apartamento con varios funcionarios de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para alterar la escena.

En ese proceso, a Canserbero lo golpearon en la cabeza para simular una pelea entre los dos amigos y luego lo lanzaron al vacío. Al llegar la policía científica para iniciar las investigaciones, ellos, al parecer le dieron 10 mil dólares estadounidenses para encubrir todo. Hasta ahora, los funcionarios policiales huyeron.

Ante esto, Claudia Améstica, hija de Guillermo lanzó un video en Internet para desmentir las confesiones ofrecidas por sus propios parientes, pues afirma que todo el debido proceso a la defensa está viciado y se trata de un “show” del gobierno con “inocentes”.

“Rechazo contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy (26 de diciembre). Señor fiscal usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas, porque no saben, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar ni una sola vez al Conas (Comando Anti Extorsión y Secuestro) Más de 9 días aislados sin saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada. Ahora, ¿usted espera que yo crea eso? ¿Usted, de verdad cree que la gente en Venezuela, se puede comer ese cuento?”, expresó Claudia.

Aseveró que el Estado les asignó un defensor público, quien no ha atendido, presuntamente, las llamas y mensajes de la familia Améstica: “¿Cómo puede un persona así defender el derecho de mi papá y mi tía? Rechazamos todo lo que hoy se dijo, todo está viciado. Si usted quiere seguir haciendo su show hágalo, pero no a costa de la vida de inocentes”, remató Améstica.

Esto indignó a los fanáticos de Canserbero, quienes inmediatamente volcaron su ira en la caja de comentarios de todas las publicaciones donde aparecen tales declaraciones: “Es lo que diría alguien que realmente es culpable”, “Solo diré que en la cárcel aman a CAN, ahora es cuando CAN VIVE”, “Deberías de ir presa también estoy de acuerdo que se le abra una investigación”, “Todos los datos concuerdan, ahora tienes que demostrar que es un show” y “Mataron el mensajero, pero no el mensaje”.