¿Por qué Natalia Améstica asesinó a Canserbero?

Resentimiento, rabia y envidia. Esas serían las supuestas razones por las cuales Natalia Améstica asesinó al legendario rapero venezolano Tirone González, conocido como Canserbero. Así lo reveló ayer el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.

El Ministerio Público de ese país esclareció ayer de forma definitiva y mediante experticias forenses y científicas las muertes del rapero y su productor.

El funcionario reveló que el hecho fue cometido por los hermanos Natalia y Guillermo Améstica; con la complicidad de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que participaron en la alteración de la escena del crimen.

En una rueda de prensa, William Saab presentó videos con declaraciones de ambos victimarios narrando cómo ejecutaron los homicidios.

En su declaración, Natalia explicó que los homicidios fueron realizados “ por resentimiento y odio hacia ambos . Asesina a su pareja, Carlos Molnar, porque según ella éste decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre de 2014 en Argentina y Chile”, precisó Saab.

Con respecto a Canserbero, el funcionario señaló que “ le tenía rabia, porque siempre mantuvo hacia ella una actitud indiferente (…), además de que me afirmó que le envidiaba su arte y su talento para la música”.

Al respecto, Natalia Améstica aseguró, en su confesión, ante la Fiscalía venezolana lo siguiente:

“Tirone, en ese momento Canserbero, nos expresó que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como mánager. Aun así yo haya hecho todos los trabajos de la gira y todos los trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y dejó mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como su mánager ni como organizadora de la gira”