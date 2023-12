VIDEO: mujer se defendió de abusador sexual con un manotazo en una tienda y lo encerró

Cámaras de seguridad de una tienda ubicada en el sector Las Animas de Valdivia, región de Los Ríos, en Chile, registraron el momento en que una joven fue abusada sexualmente por un sujeto. Sin embargo, ella no se mostró vulnerable y se defendió dándole un manotazo en el rostro, para posteriormente encerrarlo y pedir ayuda.

En las imágenes que fueron publicadas en redes sociales y que se viralizaron, se puede ver al tipo ingresando al almacén. La mujer lo saluda amablemente, como si se tratara de un cliente cualquiera.

Mientras se cercioraba de ella estuviera sola, el abusador le preguntó si tenía helados, a lo que ella le indicó las dos neveras que contenían los productos. La víctima narró en redes sociales que sintió como se apegó a ella sin su consentimiento.

“Sentí un primer rose y no le tome importancia, había preguntado por hamburguesas veganas después y ahí me puntea cuando me agaché”, cuenta indignada la joven que atendía la tienda.

Le dio su merecido

La chica reaccionó de inmediato y le dio un manotazo en el rostro haciéndolo retroceder al abusador, quien se quería ir del lugar, justificando su acción, diciéndole: “solo estaba viendo”.

Sin embargo, la mujer lo hizo retroceder y lo encerró en el almacén. Minutos después volvió acompañada de otras personas que le dieron su merecido y le entraron a golpes al sujeto.

Finalmente, la víctima cuenta que afuera de la tienda el abusador sexual le pidió disculpas y ella le comenzó a pegar, por lo que él la rasguñó y salió corriendo. Se conoce que la joven puso la denuncia de manera formal con Carabineros de Chile (Policía Local), además de que el hecho llegó a ser difundido en medios escritos, radiales, digitales y televisivos de Chile.