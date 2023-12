Delincuente abatido grababa videos con hombres armados para extorsionar a Los Ríos

Durante la madrugada del 24 de diciembre, la Policía Nacional recibió una alerta donde seis hombres encapuchados estaban disparando en el sector de La Unión, provincia de Los Ríos. Los armados se enfrentaron con los agentes policiales dejando como resultado un muerto y un herido.

Las autoridades indicaron que se trata de un grupo de delincuencia organizada que se dedica a la extorsión. En la cuenta de X, se viralizó un extracto del video donde participa el delincuente que fue abatido por la Policía.

El delincuente abatido fue identificado como la persona que aparece en el video, enviando mensajes de carácter extorsivo para intimidar a los habitantes de este sector. @PoliciaEcuador #SinTreguaAlDelito pic.twitter.com/ETj8appFK3 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 24, 2023

Los hombres vestido completamente de negro enviaban mensajes para extorsionar y amedrentar a los habitantes del sector. En el video al sujeto abatido se lo ve sentado y tapado su rostro. Detrás de él se ubican seis hombres encapuchados y portando armas de grueso calibre.

“Mucha gente dice que por qué tanta muerte, es porque a veces si no se mata no aprenden”, dice en el video el hombre identificado como Daniel C. La Policía confirmó que se trataba de la persona del video que, además, registraba una boleta de detención por un delito de muerte.

El enfrentamiento inició cuando los delincuentes advirtieron la presencia de las autoridades en el sector. Ellos, enseguida detonaron las armas contra los uniformados. Como resultado, un gendarme resultó herido y fue trasladado a una casa de salud, según detalla la Policía.

Dentro de la persecución, ocho personas fueron detenidas. Así mismo, se recuperaron dos vehículos reportados como robados, cinco motocicletas, ocho tacos de dinamita y armas de fuego.