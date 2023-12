¿Hubo pacto entre el Gobierno y organizaciones políticas? Daniel Noboa responde.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, se refirió a la nueva Ley Económica, recientemente aprobada por al Asamblea Nacional. Y aclaró el tema de supuestos pactos entre el Ejecutivo y organizaciones políticas del legislativo.

“Todos los que hablan de pactos es porque no hubo pacto con ellos. Es así de sencillo, porque dicen a ver no se amarre con ellos, ¿entonces con quién quedaría amarrarse? ¿con los que critican? Pero ese pacto si vale. No por Dios. Aquí tenemos que trabajar en hacer mayorías por el bienestar de la población. No andar con agendas políticas de impunidad, o agendas políticas de desestabilización, ni tampoco sesgo ideológico”, indicó el primero mandatario a Telerama.

Asimismo, agregó: ”la justicia es para todos, para la derecha, para la izquierda, para el centro. Pero ahora solo en la izquierda hay criminales, no hay criminales en la derecha. Yo creo que hay que fiscalizar a todos. Las leyes son para todos y nosotros debemos trabajar para tener un Estado más transparente, que genere empleo y que le dé seguridad a las personas para así tener una vida digna”.

Sobre la consulta popular

El primer mandatario también habló sobre la consulta popular que el Gobierno llevará a cabo. Aseguró que al finalizar esta semana se enviarán a la Corte constitucional para que sea revisado, para que sea aprobado el cuestionario y así llevar adelante el proceso.

Indicó que llevará un aproximado de 12 preguntas, un más, una menos. Una de los temas más importantes que se tratará en la consulta serán el que afecte al crimen organizado y al narcotráfico.

“El procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, reformas a la función judicial, capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar armas que son capturadas en operativos”, especificó el presidente.