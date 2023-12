Una mujer que se hizo pasar por un hombre y engañó a su pareja para que tuviera intimidad fue condenada a prisión. Blade Silvano, de 40 años, fue declarado culpable de dos cargos de agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Cambridge, en Reino Unido, el 23 de mayo de 2023. Fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión este miércoles 20 de diciembre.

Silvano se define a sí misma como ‘pansexual’. Sin embargo, engañó dos veces a su víctima para que tuviera relaciones sexuales con un “objeto desconocido” bajo el pretexto de que era un hombre, según escuchó anteriormente el Tribunal. Se entiende que Silvano nunca permitió que su pareja le tocara los genitales.

También mintió acerca de ser miembro del ejército británico y de tener cáncer. Tras su sentencia, el juez Philip Gray dijo que había escuchado “algunas de las pruebas más deshonestas que he escuchado en mi tiempo en el tribunal”.

El juez añadió que había sido condenada por pruebas “absolutamente abrumadoras”. Se entiende que la pareja vivía separada, pero se comunicaban con frecuencia. Los informes afirman que estaban en las primeras etapas de planificación de una boda, aunque Silvano afirmó no haber conocido a la víctima.

Reino Unido: se hizo pasar por un hombre para tener intimidad con otra mujer. Imagen: Policía de Cambridgeshire

Se entiende que la pareja se conoció en 2016 en Plenty of Fish y se habían estado viendo durante dos años. Los informes señalan que la pareja se conoció en diciembre de ese año, donde se “besaron” y tuvieron “relaciones sexuales”.

En su intervención en el juicio, la víctima, que se refería a Silvano como él, dijo: “Cuando teníamos relaciones sexuales, Blade normalmente me vendaba los ojos y nunca me permitían ver cómo se producía la penetración. Nunca me permitió acercarme a su región genital y nunca vi su parte íntima”.

La víctima añadió: “Él me rechazaba cada vez que intentaba insinuarlo; me rechazaba con un codazo”.

“Él estaba usando juguetes sexuales conmigo. Me dijo que era un hombre y fue sobre esa base que acepté tener relaciones sexuales con él. No me dijo que era mujer, pero me ha colocado objetos sin mi consentimiento”, agregó.

El detective Leeza Phillips, que investigó el caso, dijo que fue una investigación extraordinaria y diferente a cualquier caso que haya visto antes en Cambridgeshire. Silvano llevó a cabo el engaño máximo y causó extrema angustia a su víctima.