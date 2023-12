Diana Salazar respondió a uno de los involucrados en el Caso Metástasis: dijo que inició un proceso en U.S.A. contra la fiscal por “difamación”

Xavier Jordan, uno de los involucrados en el Caso Metástasis, informó que inició con su defensa formal en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por supuesta “difamación”. Frente a esto, la cabeza de la cartera de Estado respondió que el proceso que se está llevando a cabo de manera técnica y que no se detendrá por ‘amenazas’ de ningún tipo.

En los chats publicados por la Fiscalía, donde se evidencia una conversación entre Jordan y Leandro Norero, alias ‘El Patrón’.

La información demuestra, de acuerdo a la cartera de Estado, una conversación entre Leandro Norero y ‘Po’ (Xavier Jordan). Se refieren a publicaciones de prensa, en donde este último aparece como testaferro. Incluso, ‘Po’ le pide ayuda a Leandro Norero para callar a Fernando Villavicencio.

Luego de que esto se hiciera público, Xavier Jordan, desde su cuenta de X (antes Twitter), se pronunció:

“Hoy, conjuntamente hemos iniciando nuestra defensa formal contra las difamaciones emitidas por la señora Diana Salazar Méndez en un medio de comunicación de E.E.U.U. Es fundamental que se haga un peritaje real y sigan manipulaciones de todos los dispositivos que supuestamente están en poder de la Fiscalía y por eso la invitación para que el peritaje se haga en E.E.U.U., conforme lo ha señalado mi abogado”, indicó Jordan.

También agregó: “La carta que requiere la Justicia de la Florida como requisito previo para iniciar una acción por difamación ha sido remetido a los correos personal e institucional de la señora Salazar Méndez”.

Ecuador 🇪🇨



Hoy, conjuntamente hemos iniciando nuestra defensa formal contra las difamaciones emitidas por la señora Diana Salazar Méndez en un medio de comunicación de EEUU. Es fundamental que se haga un peritaje real y sigan manipulaciones de todos los dispositivos que… — Xavier Jordan (@XavierJordanM) December 20, 2023

Diana Salazar responde y dice que el Caso Metástasis no se “detendrá por amenazas de ningún tipo”

La fiscal general del Estado, quien lleva adelante la investigación, también se pronunció desde cuente y dijo que el caso se sustenta de manera técnica y no se le pondrá paro por “amenazas”.

“Nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el Caso Metástasis que Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo”, señaló Salazar.

#COMUNICADO I Sobre las amenazas de la defensa técnica de Xavier J. y otros intentos de amedrentar a la Fiscal General del Estado, la #FiscalíaEc informa a la ciudadanía que pueden encontrar los detalles en este link ⬇️ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 20, 2023

Sin embargo, no terminó ahí Xavier Jordan expresó lo siguiente: “no la he amanazado, jamás lo hecho y jamás lo haría. Soy una persona que respeto”.

“Lo que sí hemos anunciado, con mi abogado es el inció de una acción judicial en EEUU contra usted, por difamación por sus criterios infundados en el programa de ‘Soy Fernando del Rincón’, en CNN en Español. Que la Justicia de verdad, resuelva”, dijo Jordan en una nueva publicación.

Asimismo, finalizó: “Y dejo constancia, lo que le suceda a mi familia en Ecuador de ahora en adelanté será su absoluta responsabilidad, usted no me puede negar el derecho a defenderme y acusarme en televisión internacional. ¡NO LES TENGO MIEDO! No se si el pedir los teléfonos supuestos de Norero para que le haga el peritaje personal técnico del FBI es amenaza. Entrevista completa, ¿donde está la amenaza o el amedrentamiento?”.