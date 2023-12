Prisión preventiva para Wilman Terán por caso Metástasis

Se dictó orden de prisión preventiva en contra del presidente de la Judicatura, Wilman Terán y otras 15 personas dentro del caso Metástasis y con eso concluyó la audiencia de formulación de cargos este 15 de diciembre.

Así lo dictó el juez nacional, Felipe Romero, que acogió el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, a la que otorgó 90 días para la instrucción fiscal de la causa. El magistrado mencionó que la delincuencia organizada, delito del que acusa la Fiscalía a estas personas, no es equiparable con la simple asociación para delinquir.

Además, dijo que la Fiscalía sí demostró que existe un peligro concreto de fuga de Terán, o cuando se evidencie el riesgo procesal.

A Terán se lo investiga por la supuesta venta de sentencias a favor del narcotraficante, Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Este delito lo habría realizado cuando era juez de la Corte Nacional.

También deberán cumplir prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito los siguientes:

Angulo Bravo Paúl

Nobillo Arana Xavier

Palacios Shining Álex

Gaibor Gaibor Adolfo

Salazar Merchán Mayra

Zumba SantaMaría Santiago

Segovia Dueñas José

García Masías Sofía

Curipallo Ulloa Emerson

Aguirre Carbo María

Paredes Flores Héctor

García Cedeño Gabriel

Sánchez Coello Christian

Masón Simalesa Lenín

César Manuel

Para el resto de los detenidos, se dictaron medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte de Justicia de cada provincia.

No obstante, el juez no dio paso a la incautación de bienes de los sospechosos o la prohibición de enajenar activos, al considerar que no estaban bien identificados.