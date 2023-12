Jeffrey Wright: “Conozco el viaje de este hombre”

El director Cord Jefferson debuta tras las cámaras de una película con ‘American Fiction’, una mordaz sátira protagonizada por Jeffrey Wright en el papel de un académico desilusionado.

“American Fiction” es la adaptación de la novela de 2001 de Percival Everett “Erasure”, la primera película como director del veterano guionista de televisión de “Watchmen” y “Succession”. La película cuenta la historia de un autor resentido porque la industria literaria sólo se interesa por los “libros negros” que responden a los estereotipos del público blanco.

Como protagonista de este asombroso equipo de actores encontramos a Jeffrey Wright, un actor de actores que encarna plenamente cada papel, tanto en la gran pantalla como en la pequeña, con tal honestidad y dignidad, que uno no puede evitar sentirse cautivado por su trabajo. Wright interpreta a Thelonious “Monk” Ellison, un escritor que lucha por publicar sus libros en un mundo editorial que no valora los libros que él escribe. En cambio, los libros que muestran historias estereotipadas de negros se celebran y se venden como “novelas importantes y auténticas”. Tuvimos la oportunidad de hablar con Wright en Los Ángeles.

P: ¿Qué le dio la confianza y qué le llevó a querer formar parte de este proyecto escrito y dirigido por el cineasta novel Cord Jefferson? ¿Qué le hizo decir que sí y qué le dio la confianza necesaria?

R: La confianza para partir. Cord me envió una invitación maravillosa para este proyecto. Me envió el guión y, junto con la carta, me dijo que había leído el guión, o mejor dicho, que había leído la novela y escrito el guión, y que muy pronto había oído mi voz en su cabeza como su personaje. Le pedí disculpas por ello. Porque sé lo difícil que puede ser. Y también me dijo, y no lo sé, que era muy halagador. Yo no suelo, sucede de vez en cuando, pero yo no suelo tener, ya sabes, guiones que son una especie de diseño, ya sabes, conmigo y la mente. Y cuando lo leí, la membrana entre mi vida y la vida de ese personaje era infinitesimal. Y no era realmente una cuestión de confianza. Era una especie de necesidad. Simplemente dije, sí, puedo contar esta historia. Conozco el viaje de este hombre. Particularmente su relación con la familia. La necesidad de convertirse en cuidador de la que era su cuidadora. Esa fue una experiencia muy cercana, o una que conocí probablemente demasiado íntimamente. Y creo que Cord puede hablar de eso también. Pero había una serie de solapamientos. El guión estaba tan bien afinado. La sátira, la ironía. Entendí la música y me subí a bordo.

P: ¿Se identifica con su personaje?

R: La ironía es que yo me veo como Blue Black internamente (ríe). A la manera de Nat Turner.

P: La celebración del cine negro fue en parte gracias a actores como Leslie Uggams, que interpreta a su madre en la película.

R: Bueno, se lo dije el último día, cuando terminamos de trabajar juntos, estaba en la caravana de peluquería y maquillaje, y le dije: “Tengo algo que decirte. Desde la primera vez que te vi, madre, me enamoré de ti”. Me lo guardé hasta el final del rodaje. Para no distraer su proceso de trabajo. Pero el otro día tuvimos una conversación sobre algunas de las cuestiones que se plantean en la película, algunas de las cuestiones a las que nos enfrentamos en términos de representación y similares, y la forma en que respondemos a ellas. ¿Estamos o no limitados por ellos? Y me di cuenta. Estábamos allí con Leslie Uggams. Quien es una de las que marchó en el Washington figurativo, en términos de nuestra industria. Ya sabes, volviendo a Bert Williams. Y, ya sabes, te cruzaste con Leslie Uggams. Y Leslie me dijo que su carrera realmente comenzó ganando el concurso de talentos en el Apollo cuando tenía 14 o 15 años o algo así. Por lo tanto, quiero decir, su viaje es fundamental para nuestros viajes. Ya sabes, estamos de pie sobre sus hombros. Y ella es una absolutamente hermosa, generosa colaboradora, artista. Ella estaba encantada de estar allí. Y voy a contar una historia rápida sobre el tipo de artista que es. Estábamos filmando la escena. Todos ustedes ya la han visto, supongo. En la playa. Y fue a finales de septiembre en Scituate, a unos 45 minutos al sureste de Boston. Hermosa pequeña ciudad portuaria. Pequeño pueblo de pescadores allí. De todos modos, fue a finales de otoño, o mediados de otoño. Así que no hacía calor. Hacía frío. Hacía frío. Y ella estaba allí, prácticamente descalza. Bata y todo eso, caminando. Yendo y viniendo, y yo en el agua con ella. Y el equipo está en este pequeño malecón. Y quería asegurarme de que estaba bien. Así que, Cord dice, creo que está bien. Podemos hacer otra. Podemos hacerla. Bien, vamos. Leslie, ¿estás bien? Sí. Vale, bien. Y caminando de un lado a otro. Y estaba super preocupado, uno por su salud, y también, que tenemos lo que necesitamos. Así que le dije: “Leslie, ¿Crees que podemos conseguir una más?” Ella dice: “Sí. Por supuesto. Estamos rodando una película. Como que, rueda la cámara. Hijo”. Y recuerda tus líneas. Pero, quiero decir, ella estaba tan comprometida. Tan clara. Y sólo una vieja profesional. Y sí. Mi agradecimiento a ella por ser parte de esto. Pero también, por todo lo que nos ha permitido hacer en nuestras carreras.

P: ¿Le sorprendió el premio que se llevó esta película en Toronto?

R: Supongo que todavía estamos en pleno proceso con esta película. La hicimos hace poco más de un año. Pero el proceso no está completo. El círculo no se cierra hasta que el público la recibe. Así que todavía estoy en el viaje. Pero es una de esas cosas maravillosamente extrañas que ocurren a menudo cuando trabajamos, cuando quizás estamos haciendo lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Cuando hay tanto solapamiento entre su vida y la mía, en formas que no me importa divulgar demasiado terriblemente. Pero no sé. Creo que en términos de cómo me ha cambiado, aún está por verse.

“Cord (Jefferson) creó esta oportunidad desde el aire y desde un libro. Y tuvo la tenacidad, el ingenio y la sabiduría para hacerlo, para reconocer que esta era una historia que quería ser contada, pero también quería ser vista. Y sin él, no estaríamos aquí” — Jeffrey Wright, actor

P: Gran parte de la película habla de la realidad de los creativos negros que intentan abrirse camino en la industria, especialmente de los que no quieren ser encasillados o ser encasillados ellos mismos. ¿Cree que lo que dice es real?

R: Aquí tenemos un grupo increíble de actores. No sólo los increíbles actores que protagonizan la película, sino también el tipo que interpreta a Ned en la librería. Es decir, todo el mundo, hasta el más mínimo detalle, estaba maravillosamente adaptado. Fue un círculo de colaboración fantástico el que Cord creó para nosotros.

P: Después de terminar el rodaje de “American Fiction”, ¿qué es lo que cada uno de ustedes ha aprendido sobre sí mismo como actor que llevará consigo el resto de su carrera?

R: No sé qué responder a eso. Oigo cosas así y las agradezco mucho. Supongo que me recuerda lo viejo que soy, el tiempo que llevo haciendo esto. Pero cuando me dijeron que Tracee iba a interpretar a mi hermana, cuando Erika iba a unirse como Coraline, cuando Sterling iba a unirse, cuando John, y cuando todos, Leslie Uggams y Adam. Me sorprendió, realmente, la calidad del talento que estaba llegando a bordo, Esta fue una historia muy personal. Ya sabes, volviendo a ese punto, no sé lo que la gente ve, pero aprecian y han apreciado lo que hago.

En mi caso, lo que he aprendido con el tiempo y en lo que he mejorado es que sí, puedo interpretar un guión. Pero lo que he mejorado y lo que me parece aún más crítico es encontrar colaboradores con los que trabajar que nos permitan a todos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y disfrutarlo. Y esta experiencia no ha hecho más que reforzarlo, y no me refiero sólo a los actores, sino también al equipo. Había un sentido de comunidad que puede ser maravilloso en un plató de cine, y también puede ser increíblemente cínico y frío y extraño. En los platós de cine, la gente que no trabaja en este sector no se da cuenta de que el personal de rodaje es uno de los más trabajadores de la industria. Trabajan sin descanso. Trabajan a menudo, ya sabes, sin agradecimiento. Pero cuando se hace bien y cuando todos nos unimos, si hay un carpintero allí, un electricista allí, el teamter, que nos está llevando. Todo el mundo se une. Cinematógrafo, todos nos unimos como este microcosmos. Y cuando empezamos a hacer algo que creemos que es interesante, creemos que es nuevo, creemos que podría ser bueno, hay un nivel extra de orgullo que entra en el trabajo. Un nivel extra de cuidado por el detalle que encuentro realmente mágico y gratificante. Porque mi papel en el centro es hacer lo que hago, pero sin todos los componentes conspirando juntos, no tiene sentido. Y así, he aprendido, supongo, de esta experiencia. Y sabes, Cord creó esta oportunidad desde el aire y desde un libro. Y tuvo la tenacidad, el ingenio y la sabiduría para hacerlo, para reconocer que esta era una historia que quería ser contada, pero también quería ser vista. Y sin él, no estaríamos aquí. Es una colaboración. Sí, la obra es lo importante. Pero también, la colaboración es la cosa. Y eso es lo que me llevo de todo esto.

P: El libro se llama Erasure, y la película ‘American Fiction’ . ¿Por qué lo cambiaron?

R: Esperaba tanto que pudiéramos llamarlo ‘Fuck’. Como el libro del personaje de la película. Sin embargo, creo que Cord hizo una observación muy buena: “Alguien del departamento de marketing dijo, bueno, ¿por qué no buscas Joder la película en Google y ves lo que sale? No creo que cuando un miembro potencial de la audiencia o un miembro está buscando su película, usted quiere confundirlos de esa manera “. Así que era un punto razonable, pero pensé que era un buen título para nuestra película. American Fiction también está bien. Suena bien.

P: Su personaje es muy introvertido. ¿Hasta qué punto era importante mostrar a Monk como un ser humano y no como un robot en sus rutinas?

R: Esta sátira es una tragedia disfrazada. Es una forma de reírnos y no lo contrario. Así que para Monk, lo que estaba claro era el nivel de introspección con el que se mueve por la vida y el nivel de aislamiento que experimenta está ligado a un tipo de vulnerabilidad.