Cortes de luz en Quito: Cuatro subestaciones cambian el horario de apagones del 15 al 21 de diciembre

De las 32 subestaciones eléctricas en Quito, cuatro de ellas tendrán un nuevo horario de cortes de luz desde el 15 al 21 de diciembre. Esto se informó a través de X luego que se diera a conocer el cronograma.
Las subestaciones eléctricas que tendrán un nuevo cronograma de desconexión son:
- La Floresta
- Iñaquito.
- Diez Nueva.
- Nueva Cumbayá.
Estas cambian su programación de corte, prevista para la tarde entre el 15 y 21 de diciembre, al horario de 09:00 a 12:00. Anteriormente tenían un horario de desconexión 14:30 a 17:30.Así lo detalló la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ).
El cronograma que se detalla a continuación establece los horarios del 15, 18, 19, 20 y 21 de diciembre. Los días 16 y 17 de diciembre no hay apagones por ser fin de semana.
De 09:00 a 12:00
CHIMBACALLE
PIO XII, COLEGIO MONTUFAR, ALPAHUASÍ ENTRE NAPO Y ANA PAREDES, CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE. SANTA ANA, AV. RODRIGO DE CHAVEZ ENTRE LA 5 DE JUNIO Y REDONDEL DE LA VILLAFLORA, AV. JAIME DEL CASTILLO. CHIIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, CALLES MUISNE Y CHICÁN.
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN. LA CASAS, CUERO Y CAICEDO, SAN GABRIEL ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE CUERO Y CAICEDO Y AV. MARIANA DE JESÚS, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y SAN GABRIEL. PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA, LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3, LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES, SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES, LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO), LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO, LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN, EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA.
ANDALUCÍA
LA FLORIDA, AV. DE LA PRENSA ENTRE CRISTÓBAL SANDOVAL Y GONZALO GALLO, CALLES JOSÉ HERBOSO, FERNANDO DÁVALOS Y HOMERO SALAS, PINTEX, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE AV. DEL MAESTRO Y JORGE PIEDRA, ANDALUCÍA, SAN CARLOS, SAN PEDRO CLAVER, PARQUE INGLÉS, CALLE HERNÁN CORTÉS, LA MACHALA DESDE LA CARLOS V HASTA ÁNGEL LUDEÑA.
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, SAN CARLOS, RUMIÑAHUI, DAMMER, COLEGIO AERONAÚTICO, CÉSAR BORJA LAVAYERI, CALLE PEDRO DE ALVARADO, CALLE RIGOBERTO HEREDIA, CALLE NAZARETH Y AV. DEL MAESTRO, CALLE JOAQUÍN DE ARTETA, AV. REAL AUDIENCIA ENTRE NAZARETH Y HUMBERTO MARÍN, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NAZARETH E ISAAC ALBENIZ, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, EL FUNDADOR, LA ALBORADA, ECORUTA VÍA A NONO (RÍO TULIPE), EL RANCHO ALTO, HUGO ALEMÁN FIERRO, SAN PATRICIO DE LA PRIMAVERA, LA PLANADA, COLINAS DEL NORTE, PRADOS DEL CONDADO, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO.
TUMBACO
CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA, CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS, TUMBACO CALLE ROSA ZARATE DESDE NORBERTO SALAZAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN ENTRE ROSA ZARATE Y ITM; TOLA GRANDE; TOLA CHICA; AV. INTEROCEÁNICA ENTRE EL REDONDEL DE LA RUTA VIVA Y AVENIDA WILSON; WILSON; EL ANDRANGO; VÍA PIFO EL QUINCHE DESDE AV. INTEROCEÁNICA HASTA EL PARQUE OYAMBARILLO; URB. LA MANCHA; LA FLORIDA DE CHANTAG; FLORES DEL VALLE; SAN FRANCISTO; LA LIBERTAD DE PUEMBO, LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA, EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES.
INGA BAJO
EL BELÉN, ITULCACHI, LA COCHA.
SANGOLQUÍ
COTOGCHOA; EL MILAGRO; LA VICTORIA; CUENDINA ALBORNOZ; SAN GUILLERMO; PATAGUA; EL PINO; SIMÓN BOLÍVAR; VENCEDORES; SANTA ROSA DE CUENDINA; GUAMBA; SAN ANTONIO DE PASOCHOA; LA VAQUERÍA; CACHACO; CARAPUNGO ALTO Y BAJO; LA LIBERTAD; AMAGUAÑA, CHAUPITENA, CHILLO JIJÓN, FUERTE MILITAR MARCO A. SUBIA, LA BALVINA, YANAHUAYCO, AV. HUANCAVILCAS ENTRE 5 DE JUNIO Y COFANES, PINTO, CALLE DAVID ORTEGA, FAJARDO, SAN PEDRO DE TABOADA, AV. EL INCA, AV. CHILLO JIJÓN, AV. MARIANA DE JESUS DESDE LA AV. EL INCA HASTA LA CALLE LOS LAURELES, SAN PIETRO, EMPAQPLAST, CHAIDE CHAIDE, AVÓN.
EL QUINCHE
ASCÁZUBI, SAN VICENTE DE GUAYLLABAMBA, LA Y DE CUSUBAMBA, SANTA ROSA DE CUSUBAMBA, OTÓN, PAMPAMARQUITO, SANTA CECILIA, VÍA CAYAMBE-GUAYLLABAMBA DESDE SANTA MARIANITA DE PINGULMÍ HASTA EL REDONDEL DE GUAYLLABAMBA, URAPAMBA, BELLO HORIZONTE, LA COMPAÑÍA, SANTA MÓNICA, ZOO DE QUITO, GUAYLLABAMBA, COOP. ANA DE GUAYLLABAMBA.
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ, AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO.
IÑAQUITO
IÑAQUITO, AV. 10 DE AGOSTO, IÑAQUITO, NUÑEZ DE VELA ENTRE NNUU Y ATAHUALPA, CALLES JUAN PABLO SANZ, IGNACIO SAN MARÍA Y COREA, CALLE JAÓN ENTRE NNUU Y AGUSTÍN GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA AYORA, NNUU (LADO NORTE) ENTRE LA JAPÓN Y SHIRYS, QUICENTRO, CCI, CENTRO DE EXPOSICIONES, AV. AMAZONAS ENTRE NNUU Y AV. REPÚBLICA AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR (LADO ORIENTAL)ENTRE NNUU Y SUECIA, AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE SUECIA Y PORTUGAL, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NNUU Y PORTUGAL.
DIEZ NUEVA
UNIVERSIDAD ANDINA, EPN ESFOT, LA VICENTINA, SAN PABLO, CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA, COLISEO RUMIÑAHUI, URB. LAS ORQUÍDEAS, AV. COLÓN ENTRE PLAZA ARTÍGAS Y DIEGO DE ALMAGRO, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE LUIS CORDERO Y LA NIÑA, CAMPUS UDLA, CALLES LA COLINA, SAN JAVIER Y PLACIDO CAAMAÑO.
NUEVA CUMBAYA
CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.), AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO, CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON.
De 11:30 a 14:30
OLIMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRÍN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES, EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTO, IGNACIO BOSANO, GONZÁLEZ SUAREZ ENTRE ELOY ALFARO Y BOSSANO, CALLE QUITEÑO LIBRE, CAPILLA DEL HOMBRE.
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO, HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA, SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X, AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA, EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN.
CHILIBULO
VIRGENPATA, GUANOJUCHO, LOS DOS PUENTES, NUEVA AURORA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD BAJO, YAGUACHI, JOSEFINA ENRÍQUEZ, SANTA LUCÍA ALTA, SANTA LUCÍA BAJA, SAN DIEGO, CALLES FRANCISCO OLEARY, MILLER Y JARAMIJÓ, CHILIBULO, LIRIOS DEL SUR, LA LORENA, COLINAS DEL SUR, CUARTEL MARISCAL SUCRE, SANTIAGO, SANTIAGO ALTO, BANDA MUNICIPAL, 10 DE JUNIO, SANTA BARBARA, COMBATIENTES, MARISCAL AYACUCHO, 5 DE FEBRERO, AV. MARISCAL SUCRE LADO OCCIDENTAL ENTRE EL CANELO Y CUSUBAMBA, MAGDALENA ALTA, SAN JOSÉ DE CHILIBULO, LOS LIBERTADORES, LA MAGDALENA, HERMANO MIGUEL, JESÚS DEL GRAN PODER, EL PARAÍSO, LA UNIÓN, CALLES ARENILLAS, JOSÉ EGUSQUIZA Y ZARUMA.
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA, UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA, AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO, EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO, EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO.
RIO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA, CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS, PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE, COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA, SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS, CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
CRISTIANIA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBAL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ.
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI, SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA.
ALANGASI
SAN FRANCISCO DE ALPAHUMA, SANTA TERESA DE PINTAG, SECTOR CUSHING, CASHAPAMBA, SAN FRANCISCO DE JIJÓN, LOS CHILLOS, SELVA ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, LUZ DE AMÉRICA, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, LORETO, LA LIBERTAD, IASA 1 ESPE, LA MOCA, RUMIPAMBA, TANIPAMBA, SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA.
SANTA ROSA
CUTUGLAHUA, SAN MIGUEL, EL TAMBO, SAN FRANCISCO, FLORENCIA, AYMESA, SAN TA ISABLE,; SANTA ROSA ALTA Y BAJA, CUATRO ESQUINAS DEL BELÉN, EL BEÉN, LA JOYA, SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARQUE INDUSTRIAL, CALLE S60, EL CISNE, NUEVO AMANECER, SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA, SAN ANTONIO, SANGUANCHI, LOURDES, MIRADOR DE CUTUGLAHUA, MUSHUK KAWSAY, PLAN VICTORIA, SULTANA DE LOS ANDES, PAQUISHA, EL MIRADOR, BALCONES DEL SUR, SANTO TOMÁS; CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARCADIA, VALENCIA I Y II Y SAN FELIPE; AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE S40C Y S64D, IDEAL ALAMBREC.
POMASQUI
CALDERÓN (CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE) , SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS, POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO, SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SAN FRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI.
De 14:30 a 17:30
LULUNCOTO
PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES, CHIMBACALLE ( AV. NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL), CALLES RÍO CHAMBO.
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL, MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA.
EPICLACHIMA
MERCADO MAYORISTA, AV. TENIENTE HUGO ORTIZ DESDE LA AJAVÍ HASTA EL REDONDEL DE LA MORÁN VALVERDE, EDESA, TURUBAMBA, SOLANDA SECTOR 4, SOLANDA SECTOR 3, GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD, SANTA ROSA DE ARGELIA, ARGELIA BAJA, LUCHA DE LOS POBRES, SAN CRISTOBAL, PUEBLO UNIDO, ASISTENCIA SOCIAL, VALLE DEL SUR, SAN MARTÍN, LUCHA DE LOS POBRES ALTA, GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
CONOCOTO
SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO.
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS, LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS, BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO).
SAN RAFAEL
LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA, SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, SAN CARLOS, AV. RÍO AMAZONAS, AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE, PLAYA CHICA, BETANIA, USHIMANA, JERUSALÉN, CHINCHILOMA, ALANGASÍ CENTRO, CENTRO DE SANGOLQUÍ AV. LUIS CORDERO, CALLE LEOPOLDO MERCADO, LA COLINA, SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV. GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO.
NUEVO AEROPUERTO
SANTA ROSA, GUAMBI, TABABELA, SAN JOSÉ DE PUEMBO, CHAUPI MOLINO, SAN JOSÉ OYAMBARILLO, SAN JOSÉ DE LA ISLA, OYAMBARO, CALLE MANUEL BURBANO (LADO ORIENTAL) ENTRE 10 DE AGOSTO HASTA CHAUPI MOLINO, CALLE CARLOS ANDRADE MARÍN (CENTRO DE PUEMBO), CALLE MARÍA DEL CARMÉN ARIZALA.
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA AMBROSIO ACOSTA), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE JULIÁN ESTRELLA, CHILLOGALLO (SECTOR ORIENTAL DESDE LA JOAQUÍN ÁLVAREZ), CIUDADELA IBARRA, LA DELICIA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO, CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN, LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO, QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA); ALREDEDORES DE LAS COCHERAS DEL METRO.