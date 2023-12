Metro de Quito amplía su horario para el concierto de Roger Waters

El Metro de Quito informó que amplió los horarios de atención durante este fin de semana, para el Concierto de Roger Waters.

Metro de Quito

Este sábado 9 de diciembre, el Metro de Quito funcionará desde las 7:00 hasta la 1:00 del domingo 10 de diciembre. “Garantizamos y aseguramos la movilidad de de las quiteñas y quiteños en las Fiestas de Quito”, detalló en su cuenta de X.

Cierres viales

Por otro lado, estaba previsto que los cierres viales en los alrededores del estadio se cierren desde las 21:00 del viernes 8 de diciembre, por lo que las autoridades recomendaron asistir en transporte público. Se realizarán operativos de vehículos mal estacionados.

Vías cerradas

José Correa, desde la 6 de Diciembre hasta la Carlos Arroyo del Río.

Manuel María Sánchez, desde la Carlos Arroyo del Río hasta la 6 de Diciembre.

Vías alternas

Avenida De Los Shyris.

Avenida Eloy Alfaro.

Avenida 10 de Agosto.

Avenida América.

Avenida El Inca.

Avenida Francisco de Orellana.

🎸 #AMTInforma | La leyenda del rock, Roger Waters, por primera y última vez en Quito 🤘



💡Pilas con los cierres viales y ten en cuenta que, de existir gran afluencia de asistentes, se ampliará el perímetro de cierre.



Te mantendremos informado 💪#QuitoRenace pic.twitter.com/ywy43bv0yY — AMTQuito (@AMT_Quito) December 9, 2023

Sobre el concierto

Este concierto será el cierre de su gira This is Not a Drill, que comenzó en Pensilvania, en 2022. Waters ha asegurado que tal vez sea la última vez se presenta en Latinoamérica.

Waters repasará los éxitos de Pink Floyd, banda en la que estuvo de 1964 a 1986, además de algunos temas de su carrera en solitario. Incluso presenta una canción nueva, The Bar.

No es la primera vez que Waters visita Ecuador, en 2018 estuvo en la Amazonía, para conocer de cerca las consecuencias de la contaminación petrolífera.