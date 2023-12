Cédulas emitidas en Guayaquil no pueden usar el Metro de Quito; existen otros métodos de pago

Las personas que cuenten con cédula de identidad emitida en el Municipio de Guayaquil no pueden acceder al Metro de Quito. “No se pueden vincular con la cuenta Metro porque la tecnología no es la misma”, explicó el Municipio Capitalino. Esto porque “el chip de información que tienen no es compatible con el sistema de vinculación del sistema del Metro de Quito”.

Esto generado malestar entre los usuarios que se han quejado en las redes sociales y han pedido al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que pueda solucionar este inconveniente. Uno de los perjudicados también es el excandidato a la alcaldía de la ciudad, Pedro Freile.

“Como titular de una cédula ecuatoriana emitida en el Registro Civil de Guayaquil exijo igualdad señores del @MetrodeQuito. El Ecuador es uno solo. Alcalde Aquiles Alvarez, por favor de una mano hablando con Pabel Muñoz y presidente Daniel Noboa también atento pedido para usted”, escribió en su cuenta X.

Como titular de una cédula ecuatoriana emitida en el @RegistroCivilGY exijo igualdad señores @MetrodeQuito El #Ecuador es uno solo. Alcalde @aquilesalvarez por favor de una mano hablando con @pabelml Presidente @DanielNoboaOk también atento pedido para usted. https://t.co/T38o3ptqrq — PEDRO JOSÉ FREILE (@pjfreile) December 5, 2023

Esto quiere decir que si una persona que cuenta con una cédula emitida en el Registro Civil de Guayaquil deberá acceder con otros métodos de pago disponibles como:

Código QR adquirido en las taquillas.

Código QR obtenido en la página web del Metro

Aplicación móvil

Tarjeta ciudad

El Metro informó que durante los tres primeros días de operación entregó 56.000 tarjetas ciudad. El horario de lunes a viernes, el sistema opera desde las 5:30 hasta las 23:00.

Las estaciones van desde Quitumbe hasta Labrador. En el recorrido también aparecen las estaciones Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo, Magdalena, San Francisco, Alameda, Ejido, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñaquito, Jipijapa y por último Labrador.

El pasaje cuesta $0,45 para la población en general, 0,22 dólares para los adultos mayores y estudiantes, y 0,10 dólares para los usuarios con discapacidad.