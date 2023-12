Evelyn Labanda, nuestra primera “periodista invitada”; el síndrome de Down no la detiene

Hernán Cueva, gerente general de Metro Ecuador, presentó a Evelyn Labanda la edición digital descargada desde Metro To Go. Foto: Ana Fierro

Hablar de inclusión social sin hechos es quedarse en el papel de espectador en medio de una realidad donde tanto las palabras como las promesas para las personas con discapacidades terminan siendo solo “parte del discurso”.

Pero estar del lado correcto de la historia debe motivarnos a trabajar por una sociedad más inclusiva. Y el cambio empieza por cada uno.

Metro Ecuador entiende que pequeños cambios abren grandes oportunidades y, por ello, como una iniciativa a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad recibe a una joven con síndrome de Down para que sea por primera vez la ‘periodista invitada’.

Evelyn visitó la redacción de Metro Ecuador en Guayaquil, donde expuso temas importantes.

Evelyn Labanda, de 27 años, a quien el síndrome de Down no le ha impedido cumplir sus objetivos profesionales, tiene capacidades diferentes e increíbles. Terminó la escuela, el colegio y el instituto universitario. Puede sostener un diálogo sin dificultad, es solidaria, ama la vida y la naturaleza y tiene facilidad para hacer amigos.

Nos visitó en nuestra redacción en Guayaquil. Y ahí entre los periodistas habló de inclusión, contestó preguntas, despejó inquietudes. Y dejó claro que las personas con discapacidades buscan principalmente sentirse respetados y aceptados.

¿Cómo te hace sentir el hecho de ser parte del equipo editorial de Metro Ecuador? Hoy eres nuestra ‘periodista invitada’, bienvenida…

—Estoy feliz y agradecida. Este es otro sueño cumplido, ustedes son tan buenas personas, gracias por invitarme y por ayudarme a salir adelante (intercambia abrazos con el equipo).

Evelyn Labanda en la redacción de Guayaquil.

¿Crees que en Ecuador se vive la verdadera inclusión de las personas con discapacidad?

—Con el rostro más serio y los ojos muy abiertos dijo: No, aún falta mucho. Necesitamos que a las personas con discapacidad nos respeten, es muy duro ir por la calle y que nos queden mirando. Eso no me gusta y me hace sentir mal, porque todos somos iguales.

Y en la parte laboral, ¿crees que las personas con discapacidad tienen oportunidades en Ecuador?

—Mis amigos no tienen trabajo y eso me da mucha tristeza (baja el rostro) porque ellos son geniales.

Tú has podido salir adelante en muchas áreas, ¿cuáles serían las razones?

—Mi familia maravillosa. Mi mamá es mi pilar fundamental (se muestra emotiva), ella me ayudó desde niña, me llevó a todos los días a terapia y gracias a ella estoy aquí. Mi papá y mi hermana también han estado conmigo siempre. Ellos son mi vida. Yo le digo a las familias de los niños con síndrome de Down: no los dejen de llevar a las terapias, porque eso es muy bueno para ellos.

Evelyn Labanda.

Recalcas el tema de las terapias, ¿por qué?

—Sí porque mi mamá me llevó a terapias desde que tenía meses de nacida, yo realicé terapias todos los días, por eso puedo conversar con ustedes. Pude ir a la escuela, al colegio. Soy publicista de profesión. Y todo gracias a Dios y a las terapias.

¿Qué tipos de terapias recibiste?

—Del lenguaje, físicas, motricidad, sociales, ejercicios… muchas terapias, porque las personas que tenemos síndrome de Down, por tener un cromosoma extra, podríamos desarrollar muchas enfermedades, pero la terapia nos ayuda muchísimo.

Si pudieras conversar en persona con el Presidente de la República, qué le dirías.

—Que por favor (cierra los ojos) ayude a los niños con discapacidad porque ellos lo necesitan. Que las terapias puedan ser gratuitas. En mi caso, mi familia pagó todas mis terapias, pero hay muchas personas que no tienen. Y que se creen leyes con verdadera inclusión para todos nosotros.