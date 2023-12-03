Cortes de luz en Quito: Horario del martes 5 de diciembre

En el último mes del año los apagones se retomaron desde este martes 5 de diciembre, según lo informó el Ministerio de Energía y Minas Ecuador.
Después de 4 días sin cortes los horarios de cortes regresan desde las 10:00 hasta las 18:00. Aunque el presidente Daniel Noboa indicó que están trabajando para que los cortes de luz se eliminen lo más pronto posible, aún no hay fecha exacta para terminar con los apagones.
Horarios de cortes de luz en Quito
La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) publicó los horarios de la primera semana de diciembre.
De 10:00 a 12:00
LULUNCOTO
LA RECOLETA, PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES, CHIMBACALLE, AV NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL, CALLES RÍO CHAMBO.
CHILIBULO
VIRGENPATA, GUANOJUCHO, LOS DOS PUENTES, NUEVA AURORA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD BAJO, YAGUACHI, JOSEFINA ENRÍQUEZ, SANTA LUCÍA ALTA, SANTA LUCÍA BAJA, SAN DIEGO, CALLES FRANCISCO OLEARY, MILLER Y JARAMIJÓ, CHILIBULO, LIRIOS DEL SUR, LA LORENA, COLINAS DEL SUR, CUARTEL MARISCAL SUCRE, SANTIAGO, SANTIAGO ALTO, BANDA MUNICIPAL, 10 DE JUNIO, SANTA BARBARA, COMBATIENTES, MARISCAL AYACUCHO, 5 DE FEBRERO, AV. MARISCAL SUCRE LADO OCCIDENTAL ENTRE EL CANELO Y CUSUBAMBA, MAGDALENA ALTA, SAN JOSÉ DE CHILIBULO, LOS LIBERTADORES, LA MAGDALENA, HERMANO MIGUEL, JESÚS DEL GRAN PODER, EL PARAÍSO, LA UNIÓN, CALLES ARENILLAS, JOSÉ EGUSQUIZA Y ZARUMA.
ESCUELA SUCRE
PLAZA DE SANTO DOMINGO, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO ENTRE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO Y LA RECOLETA, LA RONDA, 5 DE JUNIO ENTRE VENEZUELA Y BORRERO, LA MARÍN, PLAYÓN DE LA MARÍN, CALLE ROCAFUERTE ENTRE MONTUFAR Y CASPICARA, LAURENCIO SILVA, CALLE JUNÍN, TELEANDINA.
SAN ROQUE
MERCADO DE SAN ROQUE, LA LIBERTAD, TEMPLO DE LA PATRIA, VÍA A CRUZ LOMA.
LA MARIN
CALLES PEDRO CALIXTO Y DON BOSCO, SECTOR DEL COLISEO JULIO CÉSAR HIDALGO, CONJUNTO LA TOLITA, TEATRO SUCRE, CALLES MONTUFAR Y GUAYAQUIL ENTRE MEJÍA Y CALDAS, COLEGIO LA SALLE HERMANO MIGUEL, CALLE VARGAS ENTRE MEJÍA Y CALDAS, CALLE CHILE ENTRE MONTUFAR Y GARCÍA MORENO.
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN, LA CASAS, CUERO Y CAICEDO, SAN GABRIEL ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE CUERO Y CAICEDO Y AV. MARIANA DE JESÚS, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y SAN GABRIEL, PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA, UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA, AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO, EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO, EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO.
ANDALUCÍA
LA FLORIDA, AV. DE LA PRENSA ENTRE CRISTÓBAL SANDOVAL Y GONZALO GALLO, CALLES JOSÉ HERBOSO, FERNANDO DÁVALOS Y HOMERO SALAS, PINTEX, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE AV. DEL MAESTRO Y JORGE PIEDRA, ANDALUCÍA, SAN CARLOS, SAN PEDRO CLAVER, PARQUE INGLÉS, CALLE HERNÁN CORTÉS, LA MACHALA DESDE LA CARLOS V HASTA ÁNGEL LUDEÑA.
SAN PABLO
ALMA LOJANA, JARDÍN DEL VALLE, LAS ORQUIDEAS.
TUMBACO
ALCANTARILLA, BUENA ESPERANZA, CHIVIQUI, EL ARENAL, EL CARRIZAL, LA CERÁMICA, LA MORITA, LA VINIA, LAS ACACIAS, LEOPOLDO CHÁVEZ, PLAZAPAMBA, RUMIHUAYCO, S.BLAS, S.PEDRO DE CHICHE, SAUCE, STA.ANA, STA.ROSA, TOLA GRANDE, TOLAGASI, TUMBACO CABECERA, LAS PEÑAS, SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA, PILLAGUA, VIA A SANTA INÉS, STA.RITA; ROSALES MANAGHUA; S.LUIS; S.EL AVION; S.MARTA MANGAHUA, S.JOSE; STA.ROSA; NAPOLES MANGAHUA; ARRAYANES MANGAH; S.JOSE DE PUEMBO; S.ANA MANGAHUANTAG; PUEMBO CABECERA; S.PEDRO DE CHICHE; LA CRUZ DE PUEMBO; BUENA ESPERANZA, ALBAN, ARRAYANES, BUENA ESPERANZA, CAIZAN, CHAUPI MOLINO, CHICHE OBRAJE, COLLAQUI, LAS ACACIAS, LIBERTAD PUEMBO, LOS AROMITOS, NAPOLES MANGAHUA, PEREZ PALLARES, PORTAL CUMBAYÁ.
SANGOLQUÍ
AMAGUANIA, AMAGUANIA , CATAHUANGO, CUENDINA, CUENDINA CHICO, CUENDINA GRANDE, GONZALEZ SUAREZ, GUAMBA, HCDA.STO.DOMINGO, LA VAQUERIA, LA VICTORIA, MALINDA, MIRANDA, PASOCHOA, PELUCHE BAJO, TURUBAMBA, PUCARA BAJO, RECINTO PASACHOA, S.ANTON PASOCHOA, ENTRADA A CUENDINA, CHAUPITENA, CHILLO JIJON, CHILLO.JIJON, DON ELOY, LA BALVINA, MIRANDA, STA.ISABEL, COTOGCHOA; SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL, JATUMPAMBA, SANTA MARTA, ESTACION DE BOMBEO SALGADO, LA SALLE I; DEAN BAJO; DON ELOY; ARUPOS FND AURORA; S.FRANCISCO; SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL; SAN PEDRO DE TABOADA; FAJARDO;RUMILOMA; CONOCOTO,;SAN PEDRO DE TABOADA.
EL OBRAJE
ROMERILLOS, LA LIBERTAD, ALPINA, SAN FRANCISCO DE MARISCAL, MACHACHI, ALOASI, EL CHAUPI, SAN PABLO, LADO OCCIDENTAL PANAMERICANA E35, LA VIRGEN, AGUA CALIENTE, PATOCUCHO, ALOAG, OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, TAMBILLO VIEJO.
De 12:00 a 14:00
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL, MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA, LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3, LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
RIO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA, CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS, PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE, COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA, SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS, CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, SAN CARLOS, RUMIÑAHUI, DAMMER, COLEGIO AERONAÚTICO, CÉSAR BORJA LAVAYERI, CALLE PEDRO DE ALVARADO, CALLE RIGOBERTO HEREDIA, CALLE NAZARETH Y AV. DEL MAESTRO, CALLE JOAQUÍN DE ARTETA, AV. REAL AUDIENCIA ENTRE NAZARETH Y HUMBERTO MARÍN, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NAZARETH E ISAAC ALBENIZ, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, EL FUNDADOR, LA ALBORADA, ECORUTA VÍA A NONO (RÍO TULIPE), EL RANCHO ALTO, HUGO ALEMÁN FIERRO, SAN PATRICIO DE LA PRIMAVERA, LA PLANADA, COLINAS DEL NORTE, PRADOS DEL CONDADO, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO.
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS, LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS, BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET, LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO).
ALANGASI
SAN FRANCISCO DE ALPAHUMA, SANTA TERESA DE PINTAG, SECTOR CUSHING, CASHAPAMBA, SAN FRANCISCO DE JIJÓN, LOS CHILLOS, SELVA ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, LUZ DE AMÉRICA, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, LORETO, LA LIBERTAD, IASA 1 ESPE, LA MOCA, RUMIPAMBA, TANIPAMBA, SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA.
NUEVA CUMBAYA
CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.), AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO, CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYÓN.
NUEVO AEROPUERTO
SANTA ROSA, GUAMBI, TABABELA, SAN JOSÉ DE PUEMBO, CHAUPI MOLINO, SAN JOSÉ OYAMBARILLO, SAN JOSÉ DE LA ISLA, OYAMBARO, CALLE MANUEL BURBANO (LADO ORIENTAL) ENTRE 10 DE AGOSTO HASTA CHAUPI MOLINO, CALLE CARLOS ANDRADE MARÍN (CENTRO DE PUEMBO), CALLE MARÍA DEL CARMÉN ARIZALA.
SANTA ROSA
UYUMBICHO; TAMBILLO; CUTUGLAHUA, ETERNIT, S.JUAN TURUBAMBA, VICTORIA CENTRAL,CEDOC, EL ROCIO GUAMANI, ESPERANZAGUAMAL T, HEROES PAQUISHA, JOSE PERALTA, MATILDE ALVAREZ, PLAN VICTORIA, S. TOSPAMBA, S.TOSPAMBA.
INGA BAJO
EL BELÉN, ITULCACHI, LA COCHA.
De 14:00 a 16:00
OLIMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRÍN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES, EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTO, IGNACIO BOSANO, GONZÁLEZ SUAREZ ENTRE ELOY ALFARO Y BOSSANO, CALLE QUITEÑO LIBRE, CAPILLA DEL HOMBRE.
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO, HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA, SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X, AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA, EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN.
EPICLACHIMA
MERCADO MAYORISTA, AV. TENIENTE HUGO ORTIZ DESDE LA AJAVÍ HASTA EL REDONDEL DE LA MORÁN VALVERDE, EDESA, TURUBAMBA, SOLANDA SECTOR 4, SOLANDA SECTOR 3, GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD, SANTA ROSA DE ARGELIA, ARGELIA BAJA, LUCHA DE LOS POBRES, SAN CRISTOBAL, PUEBLO UNIDO, ASISTENCIA SOCIAL, VALLE DEL SUR, SAN MARTÍN, LUCHA DE LOS POBRES ALTA, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI, SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA.
CONOCOTO
LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO.
PÉREZ GUERRERO
LA COLON, MARISCAL SUCRE, S CLARA S.MILAN, CDLA UNIVERSITARIA, LA GASCA, LAS CASAS BAJO, MIRAFLORES BAJO, EJIDO, LARREA, AMERICA, SAN JUAN.
EUGENIO ESPEJO
2 DE FEBRERO, 23 DE MAYO, CDLA. GATAZO, CHILLOGALLO, COMBATIENTES, COND. LAS CUADRAS, EL COMERCIO, EL GIRON I, LA MERCED, LAS ORQUIDEAS, MARISCAL AYACUCHO, S.FRANC HUARCAY, SANTA RITA, STA BARBARA BAJA, TURUBAMBA ALTO, HEMISFERIO SUR, LA ECUATORIANA, LA INDEPENCIA, LA MERCED, LOS CONDORES, LOS PEDESTALES, MANU.SAENZ (M.S.), NV HORIZONTE SUR, ECUATORIANA, GUAMANI, S. TOSPAMBA, S.ALFONSO, S.FRANCISCO SUR, STA-ANITA DE SU, TURUBA.MONJA BEV, TURUBAMBA DE MONJAS, ALLPALLACTA, AYMESA, EJERCIT NAC 2ETP, EJERCITO NACIONAL, LA MERCED, LAS ORQUIDEAS, MUYULLACTA, NINALLACTA, PACARILLACTA, PUEB SOLO PUEB, QUILLALLACTA, S.FRANCISCO SUR, SALVADOR ALLENDE, HUAYRALLACTA, LA ECUATORIANA, LA MERCED, LAS ORQUIDEAS, NINALLACTA, S.FRANCISCO SUR, HUAYRALLACTA, SUCRE FUNDEPORTE.
De 16:00 a 18:00
CHIMBACALLE
PIO XII, COLEGIO MONTUFAR, ALPAHUASÍ ENTRE NAPO Y ANA PAREDES, CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE, EL CAMAL, CHIRIYACU, FERROVIARIA BAJA, FERROVIARIA MEDIA, ALREDEDORES COLEGIO TARQUI, DOSCIENTAS COSAS, SANTA ANA, AV. RODRIGO DE CHÁVEZ ENTRE LA 5 DE JUNIO Y REDONDEL DE LA VILLAFLORA, AV. JAIME DEL CASTILLO, CHIIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, CALLES MUISNE Y CHICÁN.
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES, SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES, LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO), LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO, LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN, EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA.
CRISTIANIA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBAL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ.
SAN RAFAEL
MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA, SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, SAN CARLOS, AV. RÍO AMAZONAS, AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE, PLAYA CHICA, BETANIA, USHIMANA, JERUSALÉN, CHINCHILOMA, ALANGASÍ CENTRO, CENTRO DE SANGOLQUÍ AV. LUIS CORDERO, CALLE LEOPOLDO MERCADO, LA COLINA, SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV. GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO.
LOS BANCOS
ANOPO, BUENOS AIRES, CARTAGENA, EL PARAISO, EL PORVENIR, GUALEA, GUALEA CRUZ, GUAYABILLA INGAPI, LA ARMENIA, LA DELICIA, LA VICTORIA, MASHPI, MIRAFLORES, NANEGALITO, PACHIJAL, PACTO, PACTOLOMA, PALUPE, PARAGUAS, S.JOSE DE BELLAV., S.JOSE DE GALOS, SAHUANGAL, SAN JOSE, SAN VICENTE, STA. ELENA, STA. TERESITA, TANDAYAPA, TULIPE, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CABECERA CANTONAL, RIO BLANCO, 3 DE JULIO, 23 DE JULIOY, AMANECER CAMPESINO, LA FLORIDA, EL TESORO, NUEVA ESPERANZA, CORAZON LOJANO, SAN PEDRO DE LAUREL, SAN MARTIN, SAN BERNABE, SAN VICENTE, EL SALAZAR, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CABECERA CANTONA, SAN PABLO DE MILPE, SAN JOSE DE MILPE, SAN JOSE DE SALOYA, SAN FRANCISCO DE PACHIJAL, MILER, SAN VICENTE DE ANDOAS, LOS LAURELES, PACHIJAL, SAN JOSE DE MASHPI, MONTE OLIVO, GUAYABILLAS, TORTUGO, SALTO DEL TIGRE, SALCEDO LINDO, SANTA ROSA DE NARANJAL, UNIDOS VENCEREMOS, EL CISNE, CELICA, LA INDUSTRIAL, BONAZA, PEDRO VICENTE MALDONADO, SIMON BOLIVAR, SANTA MARIANITA, SAN FRANCISCO DE SILANCHE, PUEBLO NUEVO, NUEVOS HORIZONTES, CAÑAVERAL, BOSQUE DE ORO, OCCIDENTAL, EL TESORO, LA MADGALENA, NUEVO ECUADOR, QUINCE DE MAYO.
POMASQUI
CALDERÓN, SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS, CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE, POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO, SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SAN FRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI.
EL QUINCHE
CACHUCO, CHAQUIBAMBA, LA VICTORIA, S.JOSE DEL MOLINO, S.RAFAEL, S.VICENTE DE GUA, SEVILLA, STO.DGO.DE LOS D., STO. DGO. DE SEVIL, VILLACIS, CENTRAL, CHAUPI ESTANCIA, CHILPECITO, EL VERGEL, EL VERGEL BAJO, EMPLEADOS DAC, HT FAM CHAMIZAL, LA CRUZ, LA DELICIA, LA ESPERANZA, OTON DE VELEZ, OYAMBARILLO TABA, S.AGUSTIN NV AEREA, S.CARLOS BAJO, S.MIGUEL QUINCHE, S.RAFAEL, S.VICENTE, SELVA ALEGRE, URAPAMBA, BELLAVISTA, BELLO HORIZT 1ETP, BELLO HORIZT 2ETP, CEBAUCO, CHAQUIBAMBA, CIA.HIGUERITA.PI, COOP.POLICIANA, EL PARAISO, HUERTOS FAMILIAR, LA CONCEPCION, LA ESPERANZA, LA MERCED, LA SOFIA, LOS MOLINOS, NUEVA ESPERANZA, PATRIA LIBRE, PICHINCHA, PUEBLO VIEJO, PURUANTAG.