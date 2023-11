Pabel Muñoz aseguró que es ‘sin fundamento’ la medida cautelar contra el Metro de Quito.

El alcalde Pabel Muñoz se pronunció sobre las medidas cautelares presentadas por las licencias de conductores para el Metro de Quito: “están planteando además una cosa que no tiene ningún fundamento. Lo que tenemos son operadores del Metro, no conductores”, dijo.

“Dos tinterillos que no le van a someter a tres millones de quiteños a sus caprichos… las cabinas de operación no tienen conductores y el Metro tiene una vía exclusiva en la que no se van a cruzar vehículos, ni habrán agentes para pedir la licencia”, dijo el Burgomaestre.

Asimismo, agregó: “esperemos que la justicia no le haga el juego a esta muestra de mediocridad, Quito no se merece”.

Daniel Noboa en el Metro de Quito (Flickr Presidencia)

En cuanto al inicio de la operación comercial del Metro, el Alcalde mencionó que hasta ayer habían 200 mil cuentas abiertas de quiteñas y quiteños que esperan su funcionamiento.

“Esta es la obra más importante del país, estamos poniendo sobre todas las cosas el interés de la ciudad. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir ese despropósito”, enfatizó.

Señaló que la Ley de Transporte Terrestre no regula el transporte subterráneo, por tanto hay un vacío legal y pidió una regulación. Los operadores tienen certificaciones acreditadas por Transdev y Metro de Medellín después de más de 3.000 km y muchas horas de capacitación.