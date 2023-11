Nayib Bukele deja la presidencia de El Salvador no sin antes pedir que investiguen a todos sus ministros

Este martes 28 de noviembre de 2023 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que dejará durante seis meses sus funciones como presidente para participar en la campaña de las elecciones de 2024. También pidió al fiscal general de la nación salvadoreña que investigue a todos los ministros de su Gobierno, para controlar que no hayan existido actos de corrupción: “que me recuerden como el presidente que no robó ni que dejó que robaran”.

“En tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente ya. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes”, indicó Bukele.

[ -Lea También: Nayib Bukele se robó las miradas en el Miss Universo, su discurso fue lapidario ]

Asimismo, agregó: “no sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, entonces vamos a poder hacer esto, lo otro. Pero va a ser al revés, en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del Gobierno y de las carteras, de aquí para atrás, y por supuesto de aquí para adelante”.

Nayib Nukele señaló frente a su gabinete que todos son parte del Ejecutivo, del cual él está a cargo, a excepción del fiscal de la nación, Rodolfo Delgado.

El legado correcto 🇸🇻



The right legacy 🇸🇻

https://t.co/dO2c0ZtQUN — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 29, 2023

“Él no es del Ejecutivo, él está por una razón sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema”, expresó Bukele.

Tiene miedo a dejar un mal legado

Posterior a su pedido, el mandatario salvadoreño aseguró que su único temor es dejar un mal legado de su Gobierno. Tomó como ejemplo expresidentes que están presos, fugitivos y que en la mayoría son recordados como ladrones.

“Entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Hubo un presidente, el presidente Duarte que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones, y en algún momento representó la esperanza para el pueblo Salvadoreño. Pero si es verdad que acaso no robó, que tonto fue, porque era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones... Entonces a mí no me va a pasar eso de que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó ni que dejó que robaran”. — Nayib Bukele

Los comicios en El Salvador se darán en mayo de 2024, por lo que Nayib Bukele se alista para una campaña donde busca elegirse como presidente de la nación centroamericana.