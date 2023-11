Youtuber y empresario premió la honestidad de chofer en Quito, la historia que demuestran que aún hay gente buena

El youtuber y empresario Nicolás Muñoz premió la honradez de un conductor de Uber este miércoles 22 de noviembre. El cuencano tuvo un día ajetreado en camino a ver el cotejo de la Selección de Ecuador, lo cual desembocó en dejar su Ipad en la unidad de transporte.

En un hilo de X (Twitter), el creador de contenido comentó cómo fue este hecho. Además, indicó que el buen ciudadano recibió 100 dólares de recompensa por su buena acción y valores.

Historia de un ser humano honrado

“Había llevado mi iPad para tomar notas en el evento de Steve Wossniak que estuvo ayer en Quito y luego almorzamos vaca vieja andina en Tributo con Luis Maldonado.

Terminamos de almorzar tarde, entonces pedimos un Uber para ir al Hotel, ponernos las camisetas y luego pedir otro Uber e ir al estadio. Llegamos 15 minutos atrasados pero con las justas para ver el gol de Ángel Mena.

Al regresar al hotel en un taxi normal (que nos iba subiendo la tarifa unilateralmente sin taxímetro conforme avanzaba el trayecto), me llega este mensaje que me dejó en shock:

Premian honestidad de chofer de Uber Twitter

Le llamé a Humberto me indicó que tenía el iPad y que me lo pasaba dejando al día siguiente por el hotel. Hoy me escribió, vino hasta mi hotel y me entregó el iPad. Al preguntarle cuánto le debo, me dijo: ‘no es nada’.

Aún hay mucha gente buena en el mundo, solo que ellos no salen en los noticieros. Humberto es un extranjero que trabaja en el transporte en Ecuador y que me encargué que su honestidad sea premiada como la carrera más rentable que ha tenido hasta hoy”, finalizó.