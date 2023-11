Horarios y lugares para retirar las Tarjetas Ciudad para el Metro de Quito

La primera jornada de entrega de la Tarjeta Ciudad para el Metro de Quito tuvo gran acogida, desde las 12h00 de este sábado.

La siguiente jornada será desde el sábado 25 al miércoles 29 de 8h00 a 17h00, “porque el 1 de diciembre iniciarán las operaciones y queremos que la gente pueda usar este sistema de transporte de manera fácil y ágil teniendo ya la cuenta creada y con fondos disponibles para no hacer filas”, dijo Víctor Hugo Villacrés, gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ).

Estaciones para retirar las Tarjetas Ciudad para el Metro de Quito

Labrador

Iñaquito

San Francisco

Quitumbe

Desde el 1 de diciembre a las 5h30 de la mañana inicia la operación del Metro de Quito.

En un comunicado, la empresa informó que sse realizará la última etapa de pruebas antes del inicio de las operaciones comerciales por lo que las estaciones estarán cerradas del 20 al 24

Sobre la cuenta ‘Quito se mueve’

Es una cuenta personalizada que permite a los usuarios acceder de manera eficiente a este moderno sistema de transporte. Aunque es deseable que todos los usuarios dispongan de su cuenta, no es obligatorio tener la cuenta “Quito se mueve” para utilizar el metro de Quito. Los usuarios que no deseen o no puedan abrir una cuenta ABT todavía podrán viajar en el metro.