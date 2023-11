¿Quién es el nuevo secretario de Comunicación designado por Daniel Noboa?

El presidente de la República electo, Daniel Noboa Azin, informó que el nuevo secretario de Comunicación será Roberto Izurieta, esto después de que se diera a conocer que Iván Carminigniani ya no iba a asumir el cargo.

“Estratega y especialista en el desarrollo del mensaje público y político. Ha sido comentarista y analista político para la cadena norteamericana CNN en español, y nos ha representado como embajador en el país de Chile. Confío plenamente en su experiencia y sus habilidades”, fue la carta de presentación con la que el mandatario electo presentó al profesional de la comunicación desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

También, Izurieta, residente en Washington por más de 20 años, fue designado como embajador de Chile en 2022, por parte del Gobierno saliente de Guillermo Lasso.

El estratega y consultor hizo pública su designación en un espacio de la cadena CNN en Español, donde habitualmente es comentarista político.

Asimismo, Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington y trabajó en campañas políticas en varios países de América Latina.

Fue asesor de Comunicación durante el Gobierno de Jamila Mahuad

Ecuador estaba cruzando por una fuerte crisis en varios aspectos durante el mandato de 1998- 2000, años donde Roberto asumió una de las tareas más importantes: la comunicación; el puente entre el Gobierno de Mahuad y el pueblo ecuatoriano.

Asi cuenta como ejerció sus funciones durante ese tiempo:

“En mi caso personal, trabajaba más de 12 horas diarias y algunos días, no había tiempo para dormir. Una madrugada en que trabajé hasta las 8 AM sin parar, Mahuad me pidió que me fuera a mi casa a descansar. Me quedé dormido manejando y crucé una de las avenidas principales de la ciudad en luz roja, me despertó el frenazo y bocina del auto que casi me choca”, escribe en un artículo de opinión de CNN, Izurieta.

Foto de archivo. El presidente de Ecuador Jamil Mahuad saluda a su llegada al aeropuerto en Caracas. (RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images)

Asimismo, recuerda: “Dios me salvó la vida ese día, cuando entendí que no podía trabajar más; que no podía hacer más. Derrotado, le dije a Mahuad que iba a renunciar; me pidió que esperara unas semanas. No fue mucho más que eso, Mahuad fue derrocado en pocos meses”